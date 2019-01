Viele erfolgreiche Projekte wie das GOP Varieté- Theater, die Feuerwache, die Yachtanlage Marina Europahafen, das Kaffee-Quartier und der Weser

Tower sind bereits abgeschlossen.

Mit dem Waller Sand entsteht aktuell am Wendebecken ein Uferbereich mit Strand. Für die Gestaltung der Überseeinsel zwischen Europahafen und Weser sammeln die Akteure mithilfe einer Onlineumfrage Ideen, Wünsche und Anregungen aus der Bevölkerung. Einen Überblick, was bereits erreicht wurde, und was noch in Planung ist, bekommen Interessierte im Infocenter Überseestadt, Am Speicher XI. Erlebbar wird dort die Geschichte des Quartiers durch eine interaktive Dauerausstellung. In verschiedenen Räumen führt sie die Besucher durch die Entwicklung des an der Weser gelegenen neuen Ortsteils.

Dort gibt es fiktive Personen, die über verschiedene Aspekte der Entwicklung berichten. Eine Familie erzählt zum Beispiel in ihrem Wohnraum, wie es sich in Übersee lebt.

Warum die Überseestadt sich so präsentiert, wie sie zum jetzigen Zeitpunkt ist, erläutert eine Raumplanerin. Über Gastronomie-, Kultur- und Freizeitangebote informiert ein Barista im Gastraum. Mit seinen Geschichten aus vergangenen Tagen schwelgt ein ehemaliger Hafenarbeiter in Erinnerungen. Ein Modell der Überseestadt vermittelt zusammen mit dem Verkehrsraum, dem Grün- und Bewegungsraum sowie dem Hafenraum Interessantes und viel Wissenswertes über das aufblühende Quartier, übrigens Bremens jüngster Ortsteil.

Das interaktive Infocenter Überseestadt im Speicher XI hat dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es unter www.ueberseestadt-bremen.de.