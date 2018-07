Stuhr-Brinkum. Sprachkurse für Flüchtlinge – welche gibt es und für wen? Wo finden sie statt? Wer finanziert sie? Fahrtkosten? Prüfungen? Es gibt Willkommenskurse, Einstiegs- und Alphabetisierungskurse, Integrations- und Berufssprachkurse – wo ist eigentlich der Unterschied?

Licht in das vielfältige, oft verwirrende Angebot will Annegret Eiselt von der Volkshochschule des Landkreises Diepholz am Donnerstag, 2. August, um 18 Uhr bei ihrem Vortrag im Mehr-Generationen-Haus (MGH) Stuhr-Brinkum in der Bremer Straße 9 bringen. Sie erläutert die Inhalte und die Rahmenbedingungen der Angebote und beantwortet Fragen zum Thema.

Der Vortrag richtet sich an alle, die Interesse an Sprachkursen haben, die mit Geflüchteten arbeiten oder die sich einfach informieren möchten. Die Veranstaltung wird organisiert vom Patentreff, der an jedem ersten Donnerstag im Monat normalerweise um 18.30 Uhr im MGH stattfindet. Der Patentreff, der von der Gemeinde Stuhr unterstützt wird, dient aktiven Flüchtlingspaten als Plattform, um Erfahrungen auszutauschen und Informationen weiterzugeben. Er ist gleichzeitig Anlaufstelle für Menschen, die sich für die Arbeit als Pate interessieren und sich unverbindlich darüber informieren möchten.

Der Vortrag „Sprachkurse für Flüchtlinge“ am 2. August ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Fragen zum Patentreff beantwortet MGH-Leiterin Daniela Gräf entweder unter der Telefonnummer 04 21 / 80 60 98 74 oder aber unter der E-Mail-Adressse info@mehr-generationen-haus.de.