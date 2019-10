Informationen und Gewinne bei der ISU

Hinter den Türchen des Stuhrer Adventskalenders (hier die Auflage aus 2018) verstecken sich Gewinnnummern. (Sebastian Kelm)

November, um 19 Uhr weiter. Dann hält der aus Funk und Fernsehen bekannte Streitschlichter und Rechtsanwalt Franz Obst einen Vortrag zum Thema „Mord ist auch keine Lösung! Kollegiale Zusammenarbeit statt Krieg Aller gegen Alle…“. Die Veranstaltung findet wie gewohnt im Gasthaus Nobel, Neuer Weg 13 in Moordeich, statt. Die Teilnahme ist öffentlich und kostenfrei.

Die Besucher können sich laut Mitteilung der ISU auf ein kurzweiliges Referat freuen, in dem Obst aus seinem Anwaltsalltag berichtet und kleine Anekdoten zum Besten gibt. Gewiss wird er auch die Vorzüge seiner Wunderwaffe „miteinander reden“ preisgeben und dazu Tipps zum Streitschlichten geben, damit persönliche Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz geklärt werden können und nicht vor dem Gericht enden. Im Anschluss an den gut 60-minütigen Vortag ist eine Diskussionsrunde geplant. Wer an diesem Abend

dabei sein möchte, kann sich bis Montag, 28. Oktober, per E-Mail an info@isu-stuhr.de anmelden.

Mit Blick auf die Weihnachtszeit, startet in dieser Woche eine weitere Stuhrer Tradition: Am Donnerstag, 24. Oktober, beginnt der Verkauf des Stuhrer Adventskalenders. Bei der Verlosungsaktion handelt es sich um eine gemeinsame Aktion der ISU mit der Brinkumer Interessengemeinschaft (BIG), dem Unternehmerinnen-

Forum (UFO) und der Gemeinde Stuhr. Zu gewinnen gibt es insgesamt 83 Geld- und Sachpreise sowie Gutscheine im Gesamtwert von 5535 Euro. Diese werden von den Mitgliedsbetrieben zur Verfügung gestellt. Der Erlös kommt wie in den Vorjahren zwei sozialen Einrichtungen in Stuhr zugute.

In diesem Jahr sind laut ISU- Sprecher Henning Sittauer insgesamt 1800 Exemplare im Umlauf. Die farbenfrohen Kalender sind ab sofort und bis zum 27. November zum Preis von 5 Euro bei den bekannten Stuhrer Verkaufsstellen wie den Filialen der Kreissparkasse und der Volksbank sowie der WESER-KURIER-Geschäftsstelle in der Bassumer Straße 6a erhältlich. Und so funktioniert die Aktion: Alle Kalender sind mit einer Gewinnnummer versehen. Ende November zieht eine Glücksfee die Gewinnerkombinationen und ab dem 1. Dezember werden diese täglich in der regionalen Presse sowie auf den Internetseiten der Werbegemeinschaften und der Gemeinde Stuhr bekannt gegeben.