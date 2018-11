Das Berufliche Gymnasium der BBS Syke Europaschule bietet mit seinen Schwerpunkten Wirtschaft, Elektrotechnik und Gesundheit und Pflege einen berufsbezogenen Weg zum Abitur. Mit dem Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife oder der Allgemeinen Fachhochschulreife bietet es jungen Menschen eine hervorragende Zukunftsperspektive für eine qualifizierte Berufsausbildung und das Studium an einer Universität oder Hochschule.

Das Berufliche Gymnasium vermittelt Schülerinnen und Schülern eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht gleichzeitig eine berufs- und studienbezogene individuelle Schwerpunktbildung. Dies geschieht in den Profilfächern Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen und Controlling, Elektrotechnik, Informatik, Volkswirtschaftslehre und Gesundheit und Pflege.

Wer sich für den Besuch der Klassen elf bis 13 am Beruflichen Gymnasium entscheidet, wechselt in eine Schulform mit professioneller Lernumgebung, die besonders im fachpraktischen Unterricht von einem direkten Bezug zur Berufs- und Arbeitswelt geprägt ist.

Neu ist, dass ab 2018/19 im Schwerpunkt für besonders engagierte Schülerinnen und Schüler eine Europaklasse eingeführt wird, die teilweise bilingualen Unterricht erhält und in der das Europäische Wirtschaftsabitur zusätzlich zum Abitur erworben werden kann. Als Europaschule bietet das Berufliche Gymnasium außerdem allen Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, Sprachzertifikate zu erwerben und sich in Europaprojekten zu engagieren. Alle Interessierten erhalten am 12. November Informationen zum Abitur am Beruflichen Gymnasium; außerdem werden die drei Fachrichtungen Wirtschaft, Elektrotechnik sowie Gesundheit und Pflege vorgestellt.