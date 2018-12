Viele Auszubildende möchten sich nach der erfolgreichen Ausbildung weiterbilden und zum Beispiel an einer Fachhochschule studieren. Die dafür nötige Fachhochschulreife kann in einer Fachoberschule erworben werden. Dieser einjährige Ausbildungsgang wendet sich an erfolgreiche Absolventen einer einschlägigen beruflichen Ausbildung im dualen System. Auch Schülerinnen und Schüler, die die Klasse FOS 11 erfolgreich abgeschlossen haben, können die Klasse 12 besuchen. Die Fachoberschule 12 wird mit der Fachhochschulreife abgeschlossen. Sie berechtigt Absolventen, alle Fachrichtungen an Fachhochschulen der Bundesrepublik Deutschland zu studieren. Beim Informationsabend der Fachoberschule der BBS Syke werden alle drei Schwerpunkte – Wirtschaft, Technik und Gesundheit sowie Pflege – von den jeweiligen Klassenlehrern vorgestellt. Alle Besucher haben zudem die Möglichkeit, sich im Anschluss individuell beraten zu lassen. Der Informationsabend beginnt um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle der BBS Syke. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.