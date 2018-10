30 Uhr im Verdener Berufsinformationszentrum an der Lindhooper Straße 9. Der steigende Trend, ins Ausland zu gehen, wirft für den Einzelnen oder die Einzelne oft viele Fragen auf. Rike Hell von der Praktikawelten GmbH München informiert über Freiwilligenarbeit oder Praktika in 21 Ländern der Erde in Bereichen wie Sozialarbeit, Umweltschutz, Humanmedizin oder Wildlife. Ab 16.30 Uhr folgt dann ein Vortrag über Work and Travel in Neuseeland, Australien und Kanada. Geklärt wird auch, was beim Reisen ab 17 Jahren ohne Vorkenntnisse und nur mit Grundkenntnissen in Englisch zu beachten ist. Im Ausland angekommen stehen dann Ansprechpartner bereit. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich.