Diese findet in der Berufsbildenden Schule in Syke, Gebäude C, Grevenweg 8/Ecke An der Weide, Raum 209, statt. Palliativversorgung besteht aus einer ganzheitlichen und professionellen Begleitung, Behandlung und Pflege von Patienten mit einer weit fortgeschrittenen, nicht heilbaren Erkrankung und einer begrenzten Lebenserwartung. Um Leben bis zuletzt im eigenen zu Hause zu ermöglichen, ist ein Versorgungsnetzwerk erforderlich, in dem alle in der Hospiz- und Palliativversorgung relevanten Berufsgruppen eng zusammenarbeiten. Bianca Sengün und Claudia Kemper stellen an dem Abend die Grundzüge der spezialisierten Palliativversorgung und die Arbeit des Netzwerks vor. Da die Zahl der Teilnehmerplätze begrenzt ist, wird um Anmeldung bis 20. Juni bei Rita Wegg – Telefon 0 42 03 / 78 77 00, E-Mail rita.wegg@gmx.de – gebeten.