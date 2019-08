Sarah Lux und Christoph Oberschelp bieten im Steintorviertel durch ihr kreatives Konzept erlebbare Innenarchitektur. (Lightyourooms)

Seit Anfang August lädt das Team, bestehend aus

Sarah Lux und Christoph Oberschelp, auf knapp 200 Quadratmetern in eine inspirierende

Designvielfalt zum Relaxen und Entdecken inmitten des Ostertorviertels ein.

Die ehemaligen Wohnräume haben die beiden jungen Unternehmer elegant und trendig in unterschiedlichen, aktuellen Wohntrends eingerichtet. Dabei haben sie darauf geachtet, die Historie und den Charakter des Altbremer Hauses aufrechtzuerhalten. Bereits jetzt nutzen Besucher, die auf der Suche nach neuen Ideen und Konzepten für ihr Haus oder Geschäft sind, die seltene Möglichkeit, in unterschiedliche Designansätze eintauchen zu können. Bei Gefallen kann die gesamte Einrichtung des Stores gleich bestellt oder mitgenommen werden. Professionelle und umfangreiche Konzepte aus Innenarchitektur und Lichtplanung, auch die Umsetzung bei Sanierung oder Renovierung, stehen bei lightYOUrooms im Angebot – Projekte für

Privat und Gewerbe setzen die beiden Inhaber bereits deutschlandweit um.

Alles, was die Besucher in dem rund 200 Quadratmeter großen Store sehen und fühlen, kann auch erworben werden. (Lightyourooms)

Für Events können die Räume ebenfalls gebucht werden: etwa für Ausstellungen, Kochpartys und Workshops. Unternehmer und Berater mieten regelmäßig die inspirierende und technisch gut ausgestattete Businesslounge für Meetings und Vorträge in einem kreativen Umfeld.

Die Dachterrasse steht den Innenräumen in nichts nach und lädt zum Relaxen in der Outdoorausstellung ein. Unterschiedliche Lampen und Möbel für draußen warten darauf die neuen Besitzer kennenzulernen. Ab dem 1. September können die Designerstücke von Rivièra Maison bis Wever Ducré, die in Bremen ausschließlich bei lightYOUrooms erhältlich sind, bei einer

Tasse Kaffee oder Tee auf dem neuen Lieblings-

möbelstück erlebt werden. „Dann ist unsere Wohnküche fertig und das Erlebnis wird durch Kaffee und hausgemachten Kuchen abgerundet“, sagt Sarah Lux.

Weiterhin gilt: Die gesamte Inneneinrichtung, von der Tapete bis zum Esstisch, kann erworben werden. „Aber auch wer sich nur mit Freunden zum Kaffee treffen möchte, ist herzlich willkommen“, betont Oberschelp.

Einen Überblick über das einzigartige Angebot von Innenarchitektur, Lichtplanung, Möbeln und Leuchten bis Events und Home Staging gibt es unter www.lightyourooms.de.