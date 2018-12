Grafschaft Hoya - Mittelpunkt Niedersachsens.jpg

Der Inner Wheel Club Grafschaft Hoya machte sich auf den Weg zum Mittelpunkt Niedersachsens, dem Niedersachsenstein in der Grafschaft Hoya. Die Präsidentin hatte einen wunderbaren Tag organisiert, um die Grafschaft, die dem Club den Namen gibt, näher unter die Lupe zu nehmen. Die Frauen trafen sich zum Frühstück in Helzendorf auf dem Hof Bünkemühle mit eigener Rinderzucht und Schaukäserei. Gut gestärkt ging es weiter nach Bücken. Dort wurden zusammen mit einer Gästeführerin die Stiftskirche, eine spätromanische Schönheit, und das Rittergut von Behr besichtigt, bevor es zum Picknick in den Schlosshof ging. Weiter in Hoya erfuhr die Gruppe Wissenswertes bei einer Altstadtführung inklusive Kulturkirche St. Martin. Zum Abschluss schlemmten die Frauen im Bauernhofcafé in Hoyerhagen und versammelten sich zum Fototermin um den geografischen Mittelpunkt Niedersachsens.