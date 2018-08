Die Grafik zeigt eindrucksvoll die elegante Optik und die Größe, die das Weyher Autohaus Mühlenhort nach dem Umbau haben wird. (Autohaus Mühlenhort)

Schon jetzt kann man erahnen, dass das Weyher Autohaus Mühlenhort nach seiner Umgestaltung ein Hingucker sein wird. Der Volvo-Händler gönnt seinem Stammsitz, der verkehrsgünstig direkt an der B6 zwischen Bremen und Syke gelegen ist, ein zukunftsweisendes

Facelifting. Rund 1,5 Millionen Euro nimmt der Familienbetrieb der Mühlenhorts dazu in die Hand.

Im Ergebnis wird das Autohaus im edlen Corporate Design von Volvo glänzen. Viel Glas und ­dunkles ­Aluminium bilden einen schicken Rahmen für die hoch­wertigen Fahrzeuge der schwedischen Marke.

Eine Besucherlounge, vergrößerte Verkaufsflächen, mehr Raumhöhe und eine Empore werden entstehen. (Autohaus Mühlenhort)

Die Grundfläche des Gebäudes, die immerhin 1300 Quadratmeter misst, wird dabei kaum verändert. Dadurch dass ein zweiter Stock obenauf gesetzt wird, ist der Platzgewinn aber groß. Rund 150 Quadratmeter Bürofläche enstehen auf einer Empore im ersten Stock. „Diese Empore und die neue Raumhöhe sorgen außerdem für eine gänzlich veränderte Optik im Inneren des Gebäudes“, sagt Heino Mühlenhort, Leiter, Gründer und Mitinhaber des Autohauses in Weyhe-Angelse. Auch die Präsentationsflächen für die Volvo-Fahrzeuge, die Büros für Fachverkäufer Verkauf, Geschäftsleitung und ­Verwaltung sowie die Besucher- Lounge erhalten eine neue, design­orientierte Optik und noch mehr Komfort. Der Händler ist damit das erste Autohaus im weiten Umkreis, das sich in der neuen Optik des schwedischen Herstellers zeigt.

Heino Mühlenhort, der in der Geschäftsführung von seiner Ehefrau Renate sowie den Söhnen Hendrik und Lars unterstützt wird, erwartet das Ende der Bauarbeiten für das Frühjahr 2019. „Wir hoffen, dass wir die Einweihung und unser 35-jähriges Firmenjubiläum zugleich feiern können“, sagt er.

Während der Bauarbeiten können Kunden natürlich weiterhin das Autohaus und seine Service-­Werkstatt ansteuern. Dass auch Fahrzeuge weiterhin präsentiert werden, versteht sich von selbst. Jüngster Neuzugang der Volvo-Flotte ist der XC60. Der vielseitige Familienkombi, der im Juni seine Markt­einführung erlebte, überzeugt mit innovativen Sicherheitstechnologien und einem der größten Gepäckräume seiner Klasse. Die leistungsstarken Antriebe

erfüllen wie bei allen anderen Volvo-­Modellen bereits die neue Abgasnorm Euro 6d-Temp.

Der innovative Umbau des Autohauses ist ein weiterer Schritt in dessen langer ­Erfolgsgeschichte. Seit 1984 besteht das Autohaus in Weyhe. Am 1. Mai 1989 siedelte die Firma an den heutigen Standort an der Syker Straße 2a um. Dort werden stets über 150 gebrauchte und neue Fahrzeuge präsentiert. Mehr als 35 Mitarbeiter kümmern sich um Verkauf und Service.

Mitte der 1990er Jahre kamen drei weitere Standorte hinzu: In den Volvo-Autohäusern in Schwerin und Wismar sowie mit den zusätzlichen Marken Seat und Land ­Rover in Schwerin beschäftigt die Autohaus Mühlenhort Gruppe mittlerweile etwa 100 Mitarbeiter. Mit den Söhnen der Mühlenhorts, Hendrik und Lars, ist schon die zweite ­Familiengeneration in die Leitung des Unternehmens eingetreten.

Als Auszeichnung für die herausragenden Ergebnisse im Bereich Kundenzufriedenheit erhielt das Mühlenhort-Team im Herbst 2011 als bester Volvo-Händler Deutschlands den begehrten Ex­cellence-Award. Darauf ist das Team noch heute stolz.