Juni, die Messe IRMA in Bremen. Mehr als 130 Aussteller informieren Menschen mit Behinderung, Senioren und pflegende Angehörige über Produkte und Dienstleistungen. Im Mittelpunkt stehen der Mensch und die gleichberechtigte Teilhabe am Leben. Geboten wird alles, was zu mehr Selbstständigkeit und Lebensqualität verhilft, vor allem eine qualitativ hochwertige Hilfsmittelversorgung.

Viele behinderte Menschen und deren Angehörige wissen oft nicht, welche Unterstützung ihnen zusteht. Dabei ist im Sinne von gesetzlich geregelten Ansprüchen auf eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben vieles möglich. Je nach Situation können Hilfsmittel komplett oder zum größten Teil übernommen werden. Fachleute vor Ort wissen, was einem zusteht und wie gegenüber welchem Kostenträger zu argumentieren ist.

Auf Parcours lassen sich Rollstühle, Spezialräder, Scooter und Handbikes testen. Ein gesonderter Parcours simuliert Hindernisse wie Bordsteinkanten, Kies- oder Sandwege, Gefälle, Steigungen und enge Türen; die Teststrecke läuft unter dem Namen Perspektivwechsel. Dort können sich auch nicht betroffene Menschen mit einem Leihrollstuhl versuchen. Ziel des Projekts ist unter anderem, die Bevölkerung für das Thema Barrierefreiheit zu sensibilisieren.

Die IRMA umfasst dieses Jahr ein buntes Begleitprogramm und spannende Sonderthemen. So finden täglich Assistenzhundevorführungen sowie Tombolas mit attraktiven Preisen statt. In einer Messehalle wird gezeigt, dass eine Behinderung dem Sport nicht im Wege steht. Rollstuhlbasketball, Rugby, Badminton, Tanzen, Tischtennis oder Tennis – alles ist möglich. Interessant wird es auch, wenn Besucher sich an den Blindenparcours wagen oder sich über Tauchangebote und Selbstverteidigungskurse für Menschen mit Behinderung informieren.

Zu sehen und entdecken gibt es auf der Messe jede Menge. Behindertengerechte Autos, Kinder-Reha und Kinder-Hilfsmittel, Smarthome, barrierefreies Bauen und Wohnen, Prothesen und Orthesen, Hilfen für Arbeit, Integration und Beruf, barrierefreies Reisen, Software- und Kommunikationshilfsmittel – zu diesen und vielen weiteren Themen beraten führende Spezialisten. Eine detaillierte Auflistung enthält das Produktverzeichnis unter der Internetadresse irma-messe.de.



Die IRMA findet von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Juni, in Halle 6 und 7 der Messe Bremen statt (Bürgerweide/ Theodor-Heuss-Allee), rund 400 Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Direkt vor den Messehallen befinden sich ausreichend Parkplätze gegen Gebühr. Geöffnet ist Freitag und Sonnabend von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Jeweils eine Begleitperson eines behinderten Besuchers mit Vermerk „B“ im Ausweis erhält kostenlosen Eintritt. Kinder bis 16 Jahre sowie Schüler, Studenten, Zivildienstleistende und Auszubildende haben ebenfalls freien Eintritt. Weitere Informationen unter www.irma-messe.de.