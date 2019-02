Das berühmte World_Record_Egg ist mittlerweile zerbrochen - und wirbt für den guten Zweck. (World_Record_Egg / Instagram)

Ein Ei macht Schlagzeilen: Vor wenigen Wochen bereits sorgte das simple Bild eines Hühnereis für weltweite Aufmerksamkeit. Denn das „World_Record_Egg“ schlug tatsächlich den Rekord für das Instagram-Bild mit den meisten Likes. 52,3 Millionen sind es bislang. Pünktlich zum Super Bowl hat das Team hinter dem Account das Ei in einem Videoclip zerbrechen lassen - und damit für seelische Gesundheit geworben.

Schon in den Wochen zuvor postete das Team Bilder, in dem das Ei immer deutlichere Risse aufwies. Nun veröffentlichten die Macher des Accounts ein kurzes Video, in dem das Ei sich zunächst noch einmal vorstellt: „Hi, ich bin das World_Record_Egg (du hast vielleicht von mir gehört). In letzter Zeit habe ich Risse bekommen“, woraufhin es zerbricht. „Der Druck der sozialen Medien lastet auf mir.“ Die Schalen fügen sich dann wieder zusammen, und das Ei schließt mit der aufmunternden Botschaft: „Wenn auch du kämpfst, rede mit jemandem! Wir schaffen das!“ Es folgt ein Hinweis auf die Website „TalkingEgg.info“, die Seelsorge-Angebote aus verschiedenen Ländern zusammenfasst.

Unterdessen wurde bekannt, wer hinter dem berühmten Instagram-Account steckt. Der Kopf hinter der Kampagne ist - wenig überraschend - ein Werber. Wie die „New York Times“ berichtet, handelt es sich um den 29-jährigen Londoner Chris Godfrey. Er habe sich für das Motiv entschieden, weil es weder Geschlecht, Rasse noch Religion habe: „Ein Ei ist ein Ei - es ist universell.“