Abdulrahman Alkrad spielt in Achim Boule (Björn Hake)

Und er lächelt wirklich oft, erst recht immer dann, wenn dem 45-Jährigen die richtigen Worte auf Deutsch nicht einfallen oder er eine Frage nicht verstanden hat. Vor etwa anderthalb Jahren war er aus Syrien geflüchtet, lebt jetzt seit beinahe neun Monaten in Achim und hat seit sieben Monaten vormittags Deutschunterricht. „Es wird besser“, sagt er und lächelt. Er weiß, dass die Sprache in seiner neuen Heimat der Schlüssel zur Integration ist und auch die Voraussetzung, einen Job zu finden. Deshalb reicht ihm der Sprachunterricht nicht – und da kommen die Parkbouler Achim ins Spiel.

Eine Freizeittruppe von Seniorinnen und Senioren, die bei Wind und Wetter im Rathauspark mindestens zweimal die Woche Boule spielt – und die neue Mitglieder mit offenen Armen aufnimmt. Auch Abdulrahman Alkrad war eines Tages zwischen Rathauspark und Friedhof unterwegs, als er die Menschen sah, die Metallkugeln nach einer kleineren Kugel warfen und dabei miteinander redeten. Der Syrer fasste seinen Mut zusammen und ist seitdem nicht mehr wegzudenken aus der Runde. „Alles freundliche Menschen“, erzählt er mit leuchtenden Augen. Und die Parkbouler geben das Kompliment gerne zurück. „Ein sehr höflicher und netter Mensch. Er hat sich ganz schnell gut eingelebt und spielt inzwischen auch sehr gut“, erzählt Birgit Schreiber, die den 45-Jährigen liebevoll als „Küken“ der Truppe beschreibt. Und dieses „Küken“ aus Syrien, das vorzugsweise im Trainingsanzug Boule spielt und eigentlich immer dienstags und donnerstags im Rathauspark zu finden ist, hat mit ihr und Horst Hartmann nun sogar das interne Turnier zur Saisoneröffnung gewonnen. „Ja“, bestätigt Alkrad und lässt ein breites Grinsen folgen. Er ist durch die Parkbouler angekommen in Achim und hat neben dem Deutschunterricht einen festen Anlaufpunkt in seinem Alltag, wenngleich alles andere bisher noch nicht zu seiner Zufriedenheit läuft oder gelaufen ist.

In Syrien war er auf dem Gymnasium, hat danach drei Jahre Wirtschaft studiert und bis zu seiner Flucht als Buchhalter in einer Bank gearbeitet. Das würde er nun auch gerne in Deutschland, aber die Voraussetzungen hat er noch lange nicht erfüllt. Das fängt an mit der Sprache, geht über die Komplexität der deutschen Gesetze und endet mit der privaten Situation, die ein Berufsleben gestatten muss. Zudem ist er schon 45 und muss alles neu lernen. „Eine eigene Wohnung möchte ich und hatte eigentlich schon eine, das hat aber nicht geklappt“, erzählt er. Noch lebt er mit vier anderen Flüchtlingen, vorher seien sie zu zehnt gewesen, in einer Unterkunft. Zwar können sie sich gegenseitig Tipps geben, wie sie ihr neues Leben in Achim auf die Reihe bekommen, Alkrad aber war es wichtig, weitere Kontakte zu knüpfen. „Viele Freunde“ habe er inzwischen, das Wichtigste aber fehlt ihm noch: seine Familie.

Abdulrahman Alkrad kommt aus der Stadt Daraa, seine Frau und seine fünf Kinder im Alter von 7, 9, 11, 13 und 15 Jahren leben noch dort. Wenn man das überhaupt Leben nennen kann, denn die meiste Zeit „sitzt die Familie im Keller – es ist zu gefährlich“. Bomben fallen von oben, die Angst regiert und bestimmt den Alltag. „Die Kinder haben keine Schule, höchstens einen Tag in der Woche“, weiß Alkrad. Er hält ständigen Kontakt zu seinen Liebsten, am Telefon oder über einen Kurznachrichtendienst, mit dem sie sich Fotos hin und her schicken können. „Es ist gefährlich für sie, das habe ich immer im Kopf“, erzählt er und betont seine Hoffnung, dass er die Familie herholen kann nach Deutschland. Ehrensache, dass er seinen Kindern die Siegerteam-Fotografie von seinem Turniersieg via Whatsapp gesendet hat, obwohl Schachspielen dort eher angesagt ist. „Auch ich spiele gerne Schach“, schildert er, hat nun aber seine Passion beim Boule gefunden.

Nach den Formalitäten befragt, seinem Status und den Möglichkeiten, über die Behörden seine Liebsten nach Deutschland zu lotsen, kann Alkrad keine Antworten geben – weder auf Deutsch, noch auf Englisch und mit Gesten lässt sich dies nun mal nicht ausdrücken. Offenbar wartet er weiter auf einen Termin, um ein Visum in Anspruch nehmen zu können. „Drei Jahre darf ich hierbleiben“, sagt er und hofft, dass er seinen Aufenthalt danach fortsetzen darf. Zumal er Achim schätzen gelernt hat und die Bundesrepublik sowieso. „Ich mag die Freiheit hier, auch die freie Meinung“, betont Alkrad und schlendert zurück zu den Parkboulern, die schon auf ihr „Küken“ gewartet haben.

