Das Angebot richtet sich ausschließlich an Frauen, die in Asendorf leben, und dient zur Bildung des Netzwerkes und Übung der deutschen Sprache. Der Preis wurde auch mit einem Preisgeld versehen, den die Landfrauen anteilig gerne wieder in die Gemeinde zurückfließen lassen möchten. Somit konnte jetzt ein neuer Herd an das Jugendhaus übergeben werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem Herd der Gemeinde etwas zurückgeben und alle Besucher des Jugendhauses davon profitieren können“, sagt Melanie Bockhop.