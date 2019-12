#selbstistderchef

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Intendant Christian Stückl springt als Schauspieler ein

Da war Not am Mann: Der Hauptdarsteller in Brechts „Dreigroschenoper“ war ausgefallen, da sprang Intendant Christian Stückl selbst in die Bresche.