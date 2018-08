Dabei konnten sich die teilnehmenden Teams im Vorfeld einen Teilnehmer der Fußball-WM in Russland als Paten aussuchen.

Genau wie bei den Großen wurden die Teilnehmer mit Nationalhymne und Flagge begrüßt. Insgesamt begrüßte der TSV St. Jürgen an drei Turniertagen 52 Mannschaften aus 35 Vereinen.

Überraschungssieger gab es dann auch bei dem Turnier in Kleinmoor. Die U6 (Jahrgang 2012) des Hummelsbütteler SV/Frankreich, die U7 (Jahrgang 2011) der JSG Bierden-Uphusen/Polen, die U9 (Jahrgang 2009) des SC Borgfeld/Island und bei der U10 (Jahrgang 2008) der SC Vahr/Blockdiek gewannen den begehrten WM Pokal des TSV Sankt Jürgen.

Alle beteiligten Vereine, Helfer und Organisatoren waren bei dem ersten großen Jugend-Event voll des Lobes. „Nun wissen auch die letzten Vereine, wo Sankt Jürgen liegt.

Viele Vereine waren begeistert über das familiäre Klima während der Turniere. Das Orgateam und die gesamten Eltern der TSV-Kinder haben einen großartigen Job gemacht. Ich bin begeistert“, so Mitorganisator Ronald Miesner. Vereinspräsident Sören Weiland und Spartenleiter Stefan Schönbrunn sahen in sehr viele glücklich strahlende Gesichter bei der feierlichen Eröffnungsfeier mit Nationalhymnen und bei der Übergabe der Siegerpokale an alle Kinder. Auch den sehr vielen Sponsoren, den Schiedsrichtern, den vielen Helfern und dem DRK Worpswede zollte Stefan Schönbrunn viel Lob.

Strahlende Gesichter

Die Mannschaften des Gastgebers spielten im starken Teilnehmerfeld sehr gut mit. Die U6 erreichte einen sehr guten dritten Platz, die U7 einen beachtlichen vierten Platz. Dort trafen für den Gastgeber jeweils mit einem Tor Tim O’Brian, Erik von Berg, Leandro Kreft, Liam Hapke und Jannis Pein. Bei der U9 unter Trainer Oliver Gau gab es einen guten neunten Platz von 18 Teams. Die U9 des SV Lilienthal/Falkenberg mischte auch super mit und erreichte einen tollen zehnten Platz. Bei den U10-Teams erreichten die beiden Teams vom Gastgeber TSV Sankt Jürgen einen zwölften und 13. Platz. Auf erfolgreiche Torejagd gingen hier Phil Pallas, Lucien Ludolph, Niclas Buchenau, Lasse Gieschen, Lea Thoden und Ben O’Brien mit je einem Treffer.

Die Ergebnisse:

U 6: 1. Hummelsbütteler SV, 2. JFV Staleke, 3. TSV Sankt Jürgen, 4. SG Findorff Bremen, 5. TV Stuhr, 6. JSG Bierden/Uphusen, 7. FC Hude, 8. Tuspo Surheide.

U 7: 1. JSG Bierden/Uphusen, 2. JFV Staleke, 3. SG Findorff Bremen, 4. TSV Sankt Jürgen, 5. TV Stuhr, 6. TuS Hasbergen, 7. SV Pennigbüttel, 8. TSV Worphausen, 9. JSG Gnarrenburg, 10. TSV Neu Sankt Jürgen, 11. TV Axstedt, 12. FC Osterholz-Scharmbeck.

U 9: 1. SC Borgfeld, 2. FC Oberneuland, 3. FC Schwanewede, 4. FC Huchting, 5. Werder Bremen, 6. Tuspo Surheide, 7. ASV Ihlpohl, 8. JFV Staleke, 9. TSV Sankt Jürgen, 10. SV Lilienthal/Falkenberg, 11. JFV Beverstedt, 12. TSV Wulsdorf, 13. JSG Wörpetal, 14. Bremervörder SC, 15. TSV Wallhöfen, 16. Habenhauser FV, 17. FC Osterholz-Scharmbeck, 18. Union 60 Bremen.

U 10: 1. SC Vahr/Blockdiek, 2. FC Oberneuland 1, 3. SC Borgfeld, 4. FC Oberneuland 2, 5. SG Findorff 1, 6. JSG Platjenwerbe/Lesumstotel, 7. TSV Dannenberg, 8. SG Findorff 2, 9. TuSG Ritterhude, 10. VFL Pinneberg, 11. SG Letter/Hannover 1, 12. TSV Sankt Jürgen 2, 13. TSV Sankt Jürgen 1, 14. SG Letter/Hannover 2.