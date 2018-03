Kürzlich trafen sich die Aktiven des Reitvereins Wehlermühle auf dem Ferienhof Wikner in Bruchhausen-Vilsen, um bei einem internen Vergleichsreiten in fünf Disziplinen gegeneinander anzutreten. Bei kaltem aber trockenem Wetter kamen viele Zuschauer, um das Geschehen in der Reithalle Wikner zu verfolgen.

Die 31 Reiter maßen sich mit 17 Pferden in 42 Starts in einer Führzügelklasse, einem Reiterwettbewerb mit und ohne Galopp, einem Dressurreiterwettbewerb und einer E-Dressur. Die bereits erfahrenen Reiter ritten teilweise mit jungen Pferden oder mit erfahrenen Pferden in einer neuen Disziplin, sodass der Übungscharakter des Turniers gut zu sehen war.

Besonders interessant war es auch für die Eltern, die sich über den Leistungsstand ihrer Sprösslinge informieren konnten und die teilweise aufgeregter waren als die Kinder. Die Teilnehmer erhielten alle Schleifen als Anerkennung und Erinnerung. Richterin Christine Runge äußerte sich zufrieden über den Ausbildungsstand der Reiter und der Pferde.