Wo können wir mit der Familie mal hinfliegen? Viele Informationen zum Thema Reisen finden Kinder auch im Netz. Foto: Ole Spata (dpa)

Mainz (dpa/tmn) - Wie leben Kinder in Nordamerika? Welches Essen schmeckt Mexikanern? Um das herauszufinden, können Kinder auf der Seite kinderweltreise.de nachschauen.

Dort können sie jedes Land auf der Welt anklicken und erfahren dann, wer dort lebt, was die Menschen in dem Land essen und welche Tiere und Pflanzen es dort gibt. Auf oekoleo.de lässt sich nachlesen, was Reisen für Umwelt und Klima bedeutet - und was man tun kann, um möglichst umweltfreundlich zu verreisen.

Auf afrika-junior.de geht es nicht um Menschen, die reisen - sondern um Vögel. Der Artikel erklärt die Zugroute verschiedener Vogelarten in den Süden.

Alle genannten Seiten wurden von Klick-Tipps ausgewählt.