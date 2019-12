Mit dem Interpreter Mode des Google Assistant soll das Smartphone zum Dolmetscher werden. (Symbolbild) (2019 Getty Images/Sean Gallup)

Auf Google Home gab es den Interpreter Mode schon länger. Nun bringt Google die Live-Übersetzung auch auf das Smartphone. Mit der neuen Funktion wird das Telefon gleichsam zum Dolmetscher - die Software übersetzt die gesprochene Sprache in Echtzeit und gibt sie sowohl auf dem Display,als auch als Audio aus. Der Interpreter Mode wird dabei im Google Assistant integriert und ist somit für Android standardmäßig verfügbar. iPhone-Nutzer müssen sich den Google Assistant im App Store herunterladen.

Neben der Live-Übersetzung bietet der Interpreter Mode bei Fragen auch gleich Antwortvorschläge an, um Gespräche flüssiger zu machen. Diese können Nutzer per Touch auswählen. Laut Angaben von Google soll der Interpreter Mode insgesamt 44 Sprachen beherrschen und wird derzeit weltweit verfügbar gemacht. Die Live-Übersetzung kann per Sprachbefehl wie etwa „Hey Google, sei mein Übersetzer“ aktiviert werden. Ob nun bald alle einen fähigen Dolmetscher in der Hosentasche haben, wird sich zeigen.