In dieser schnelllebigen Welt steht Elisabeth Cutler für die selten gewordenen Künstler, die Intimität, Aufrichtigkeit und Eleganz in ihren Songs und Auftritten vereinen. In Italien lebend, tourte Elisabeth die letzten zehn Jahren ausgiebig in Europa. Sie wuchs in Nordamerika auf, lernte ihr musikalisches Handwerk in ihrer Geburtsstadt Boston und später in Nashville. Inspiriert von Künstlerinnen wie Joni Mitchell, Diana Krall oder Norah Jones, schmiedete Elisabeth Cutler ihren eigenen unverwechselbaren und dynamischen Stil aus einem Verschnitt von Folk, Jazz und Blues.

Mats Hedberg ist schwedischer Komponist, Arrangeur und Ausnahmegitarrist, der in Italien lebt und arbeitet. Will man ihn auf ein Genre festlegen, scheitert man. Er scheint den Begriff „Crossover“ für sich verinnerlicht zu haben. Egal ob im Bereich Progressive Rock oder im klassischen Bereich, er fühlt sich in jeder Musik zu Hause. Er arbeitet mit vielen namhaften Künstlern der verschiedensten musikalischen Genres zusammen.

Regina Mudrich ist eine klassisch ausgebildete Geigerin, die regelmäßig internationale Künstler aus dem Bereich Blues, Folk, Jazz und Rock begleitet und auf verschiedenen Alben als Gastmusikerin zu hören ist. Die Violinistin überzeugt durch ihr sensibles und facettenreiches Improvisationsgeschick, mit dem sie sich nicht in den Vordergrund drängt, sondern den Liedern und Texten unterordnet.

Martin Zemke hat internationale Erfahrung im Bereich Blues und Progressive Rock; er ist gefragter Studiobassist. Seine prononcierte und virtuose Spielweise gibt den Songs eine frische Note, ohne den musikalischen Raum der Lieder zu stören. Gemeinsam mit Mudrich betreibt er die Künstleragentur „Art-Genossen“ und springt flexibel als Bassist ein für verschiedene nationale und internationale Bands.

Die Agentur „Art-Genossen“ lädt in jedem Jahr aufs Neue spannende, internationale Musiker ein, um mit ihnen ein Programm zu erarbeiten, das mit Musik und Texten ins Kirchenjahr und in die besondere Atmosphäre passt, die in den sakralen Bauten herrscht. Die Besetzung dieses Jahres verspricht magische Momente.