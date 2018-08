«TeacherTool 5» von Udo Hilwerling ist ein digitales Noten- und Notizbuch für Lehrer. Foto: App Store von Apple (dpa)

Berlin (dpa-infocom) - Für gestresste Lehrer, die öfter mal ihr Notenbüchlein verlieren, gibt es die App „TeacherTool 5“. Leidenschaftliche iOS-Gamer bekommen mit einem Minigolf-Spiel und einer fröhlichen Autoscooter-Schubserei neues Spiele-Futter.

„Teacher Tool 5“ (27,99 Euro)von Udo Hilwerling ist der Traum jedes Lehrers. Endlich Schluss mit der Zettelwirtschaft und der Suche nach dem verlorenen Notenbüchlein. Die App bietet laut Hersteller eine individuelle Verwaltung über jeden einzelnen Schüler. Strichlisten bei nicht angefertigten Hausaufgaben? Verschiedene Stundenpläne schnell einsehen? „Teacher Tool 5“ macht es möglich. Auch können die Daten im heimischen WLAN auf verschiedenen Geräten synchronisiert werden. Um den Datenschutz zu gewährleisten, wird hierfür auf eine externe Datenbank verzichtet.

Ebenfalls den Weg in die App-Charts gefunden hat der Spiele-Klassiker „Wonderputt“ (1,09 Euro) von Damp Gnat Ltd. Das Spiel führt auf einen 3D-Minigolfplatz. Hier gilt es, durch kreative Nutzung der Umgebung den Golfball mit möglichst wenigen Schlägen einzulochen. Das ist manchmal gar nicht so leicht und erfordert ein bisschen Um-die-Ecke-Denken.

Wer Autoscooter liebt, greift derzeit gern zu „Bumper.io“ von Voodoo. Hier ist der Spieler mit anderen Online-Spielern auf einer Plattform im Meer ausgesetzt und muss mit einem Autoscooter die Mitspieler mit Schmackes von der Plattform rammen. Das macht natürlich ziemlich Spaß und auch ein wenig süchtig.

Meistgekaufte iPhone Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Sky Guide Fifth Star Labs LLC 3,49 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 7 PlantSnap Plant Identification PlantSnap, Inc. 4,49 8 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49 9 Pocket City Bobby Li 5,49 10 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

Meistgeladene iPhone Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Hello Stars Fastone Games kostenlos 2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 3 Bumper.io Voodoo kostenlos 4 Google Maps - Transit & Essen Google, Inc. kostenlos 5 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 6 YouTube Google, Inc. kostenlos 7 Tomb of the Mask Playgendary kostenlos 8 Helix Jump Voodoo kostenlos 9 Slices Good Job Games kostenlos 10 Tik Tok - inclusive musical.ly musical.ly Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 4 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 5 Notability Ginger Labs 10,99 6 Papers, Please 3909 8,99 7 Pocket City Bobby Li 5,49 8 WzPad für WhatsApp Pro ZR Apps 3,49 9 Wonderputt Damp Gnat Ltd 1,09 10 TeacherTool 5 Udo Hilwerling 27,99

Meistgeladene iPad Apps