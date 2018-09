Das Spiel "Bike Unchained 2". Foto: Apple App-Store (dpa)

Berlin (dpa-infocom) - Diese Woche in den iOS-Gamecharts: Städtebau im Hosentaschenformat, Rätselspaß in bewährter „The Room“-Manier und Nervenkitzel beim Mountainbike-Rennen.

Bürgermeister gesucht: Die Städtebausimulation „Pocket City“ (5,49 Euro) hält so eigene Herausforderungen für Hobby-Stadtplaner bereit. Der Spieler kümmert sich dabei um alle Belange der Stadt: ob Strom, Wasser oder Verkehr - alles muss vom Spieler geplant und gebaut werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Städtesimulationen im Store verzichtet „Pocket City“ auf die viel kritisierten In-App-Käufe und setzt auf ein reines Premium-Modell.

Wer eher nach Knobelspaß sucht, ist mit „The Room: Old Sins“ (5,49 Euro) genau an der richtigen Adresse. Das düster anmutende Spiel steckt voller Hinweise, Puzzle und Rätsel, die der Spieler im Laufe der Story lösen muss. Das Game überzeugt mit schicker Optik und Rätseln, die es in sich haben.

Deutlich actionreicher geht es bei dem Rennspiel „Bike Unchained 2“ (In-App Käufe möglich) zu. Hier schlüpft man in die Rolle eines Mountainbike-Fahrers und misst sich mit Spielern auf der ganzen Welt. Im Spielmodus PvP (Player versus Player) rast man Downhill-Rennstrecken entlang und genießt dank der charmanten Grafik die schöne Aussicht.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 My Child Lebensborn Sarepta Studio AS 3,49 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 5 Pocket City Bobby Li 5,49 6 Nexomon LIME TURTLE, INC. 1,09 7 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 8 Pou Paul Salameh 2,29 9 ROME: Total War Feral Interactive Ltd 10,99 10 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Happy Glass Lion Studios kostenlos 2 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 3 Merge Plane - Best Idle Game Gaga Games kostenlos 4 Hello Stars Fastone Games kostenlos 5 Helix Jump Voodoo kostenlos 6 Bombz! Dan Hu kostenlos 7 Bike Unchained 2 Red Bull kostenlos 8 Hole.io Voodoo kostenlos 9 Slices Good Job Games kostenlos 10 Mein Zuhause - Entwerfe Träume Zentertain Ltd. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 3 The Room Fireproof Games 1,09 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Pocket City Bobby Li 5,49 6 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 7 Papers, Please 3909 8,99 8 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 9 The Room Two Fireproof Games 2,29 10 My Child Lebensborn Sarepta Studio AS 3,49

Meistgeladene iPad-Apps