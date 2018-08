Die fünf Maschinen sollen am Sonntag auf dem Flughafen Mehrabad in Teheran landen, so Iran Air laut Nachrichtenagentur IRNA.

Für die Lieferung der ATR Maschinen hatte sich der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire bei wochenlangen Verhandlungen mit seinem amerikanischen Amtskollegen Steven Mnuchin eingesetzt.

Der Iran hatte im vorigen Jahr mit dem italienisch-französischen Hersteller einen Vertrag für 20 ATR-Maschinen unterzeichnet. Sie sollten bis Ende 2018 geliefert werden. Doch nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomdeal und der Verhängung neuer Sanktionen konnte dieser Vertrag nicht ganz umgesetzt werden. Von den 20 konnten bisher nur acht Maschinen geliefert werden. US-Präsident Donald Trump war Anfang Mai aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und hatte neue Sanktionen gegen das Land angekündigt. Auch europäischen Unternehmen wie Airbus und ATR drohen empfindliche Strafen für Iran-Geschäfte, wenn sie zugleich in den USA tätig sind.