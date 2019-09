Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif: «Würden nicht mit den Augen zwinkern, unser Land zu verteidigen.» Foto: Iranian Presidency (- / dpa)

Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat im Fall eines Militärschlages der USA und Saudi-Arabiens mit einem „umfassenden Krieg“ gedroht.

„Wir wollen keinen militärischen Konflikt ... aber wir würden nicht mit den Augen zwinkern, unser Land zu verteidigen“, sagte Sarif in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNN. Ein Militärschlag gegen den Iran auf der Basis einer „Irreführung“ würde zu einem „umfassenden Krieg“ mit vielen Opfern führen, so der iranische Chefdiplomat.

US-Außenminister Mike Pompeo im Gespräch mit Kronprinz Mohamed bin Zayed al-Nahyan in Abu Dhabi. Foto: Mandel Ngan/Pool AFP (Mandel Ngan / dpa)

Sarif wies erneut jegliche Beteiligung des Irans an den Angriffen auf wichtige saudi-arabische Ölanlagen zurück. „Ich weiß, dass wir das nicht waren“, sagte er.

Die jemenitischen Huthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden, haben den Angriff mit Drohnen und Raketen für sich reklamiert. US-Außenminister Mike Pompeo bezeichnete die Angaben der Huthis als falsch und machte den Iran direkt verantwortlich.

Außerdem sei der Iran auch weiterhin bereit, sowohl mit Saudi-Arabien als auch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten zu sprechen, sagte Sarif. Mit den USA werde der Iran nur dann verhandeln, wenn alle Sanktionen gegen sein Land aufgehoben worden seien.

Pompeo ist unterdessen zu einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) eingetroffen. Der US-Außenminister will mit dem US-Verbündeten über eine Reaktion auf die Angriffe auf saudische Ölanlagen sprechen. Pompeo hatte die Bombardierung am Vortag bei einem Besuch in Saudi-Arabien als „kriegerischen Akt“ bezeichnet.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch auf Twitter mitgeteilt, er habe das Finanzministerium angewiesen, die Sanktionen gegen den Iran „bedeutend“ zu verstärken. Trump machte zunächst keine Angaben dazu, welche Sanktionen verschärft werden sollen. Die US-Regierung hat bereits weitgehende Sanktionen gegen iranische Banken, Unternehmen der Öl- und Gas-Branche, das Waffenprogramm des Landes sowie führende Vertreter von Regierung und Militär verhängt.

Am Wochenende hatte Trump nach den Angriffen auf Saudi-Arabien noch mit Vergeltungsschlägen gedroht. Zunächst blieb unklar, ob die Ankündigung neuer Sanktionen gegen den Iran eine militärische Antwort der US-Regierung nun weniger wahrscheinlich macht.

Die Huthis wiederum drohen sowohl Saudi-Arabien als auch den VAE mit weiteren Angriffen. Die beiden Golfstaaten gehören zu einer Militärkoalition, die in den Huthis einen engen Verbündeten des schiitischen Irans sieht und die Rebellen deshalb bekämpft. (dpa)