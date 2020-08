Schauspielerin Iris Berben wird nächste Woche 70 Jahre alt. Im Kopf fühle sie sich allerdings deutlich jünger, sagt sie. (Getty Images / Gina Wetzler)

Am Mittwoch, 12. August, feiert Schauspielerin Iris Berben ihren 70. Geburtstag. Ein stolzes Alter - doch ihr gehe es damit „gut“, wie sie in einem Interview mit der Zeitschrift „Gala“ (ab morgen im Handel) enthüllte. „Ich komme aus einer Zeit, in der 70-jährige Frauen gar nicht mehr mitspielten - und ich rede hier vom Leben überhaupt“, erklärte sie. Wichtig sei, dass der Kopf funktioniere. „In meinem Kopf bin ich 17 und habe die Erfahrung einer 70-jährigen Frau. Eine verdammt gute Kombi, finde ich.“

Die Schauspielerin ist weiterhin fleißig im Filmgeschäft tätig - 2018 war sie beispielsweise in der Komödie „Der Vorname“ zu sehen. In diesem Jahr spielte sie die Hauptrolle in dem Thriller „Nicht tot zu kriegen“, den das ZDF am Montag, 10. August, 20.15 Uhr, anlässlich ihres runden Geburtstags ausstrahlt, sowie in dem Best-Ager-Drama „Mein Altweibersommer“, den das Erste an ihrem Geburtstag am Mittwoch, 12. August, 20.15 Uhr, zeigt.

Privat ist Iris Berben glücklich: Seit 2007 ist sie mit dem Schauspieler Heiko Kiesow liiert. Geheiratet hat sie hingegen nie, wie sie im „Gala“-Interview verriet. „Ich konnte immer klarmachen, dass meine Entscheidung nichts an der bestehenden Beziehung verändern würde“, so die Schauspielerin. Insgesamt habe sie vier Heiratsanträge erhalten. „Es hat einfach ganz viel damit zu tun, dass ich selbstbestimmt bin. Bei der Vorstellung, in eine Situation zu kommen, in der ich in die finanzielle Abhängigkeit eines Mannes geraten würde, bekomme ich sofort Schweißausbrüche. Emotional abhängig sein? Das sehr gern.“