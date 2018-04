Am Montag, 30. April, wird es ab 20 Uhr wieder Irisch auf dem Kulturgut Ehmken Hoff in Dörverden. An Rinn liefert die passende Musik, um in geselliger Atmosphäre im rustikalen Kochs Hof bei Bier und Knabbereien das irische Flair zu genießen.

An Rinn – das sind 25 Jahre Musik aus Schottland und Irland. Heute finden sich allerdings in der irisch-schottischen Musik viele andere Einflüsse, aus der amerikanischen Folkmusik, aus der Bretagne oder aus Skandinavien. Daraus bei aller Vielfältigkeit einen unverkennbaren Stil zu entwickeln und dabei immer An Rinn zu erkennen, ist mittlerweile ein Markenzeichen der Band geworden.

Karten sind für zehn Euro ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. Dem Konzept des Abends entsprechend gibt es nur wenige Sitzplätze, aber reichlich Platz an Stehtischen und der Theke.