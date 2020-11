Der italienische Schauspieler Gigi Proietti ist tot. Foto: Claudio Onorati/ANSA/EPA/dpa (Claudio Onorati / dpa)

Der italienische Schauspieler, Komiker und Sänger Gigi Proietti ist tot. Das bestätigte das Globe Theatre in Rom, wo der Künstler auch Regie führte, am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Proietti gehörte zu den populärsten Darstellern in Italien und hätte am Montag seinen 80. Geburtstag gefeiert. Weggefährten, Politiker und Kulturschaffende, darunter Darsteller Alessandro Gassmann, bekundeten ihre Trauer.

Wie italienische Medien unter Berufung auf die Familie schrieben, starb der Kino- und Theaterdarsteller in der Nacht in einem Krankenhaus in Rom. Dort habe er seit Tagen wegen gesundheitlicher Probleme gelegen.

Der gebürtige Römer drehte seit den 60er Jahren sowohl mit bekannten italienischen Regisseuren als auch mit internationalen Größen Filme. So trat er in „Ein Hauch von Sinnlichkeit“ (1969) unter der Regie von Sidney Lumet auf und in „Eine Hochzeit“ (1978) von Robert Altman.

Der vielseitige Künstler machte auch Musicals, war in Shows und als TV-Moderator zu sehen und als Synchronsprecher bekannt. Proietti hatte eine schwedischstämmige Partnerin und zwei Töchter.

dpa