Konfliktlösungen mit fachüber­greifendem Ansatz bietet die am Marktplatz ansässige Kanzlei von Rechtsanwältin Ivonne Beneke.

Als Fachanwältin für Familienrecht ist sie für ihre Mandanten ­umfassend in allen familienrechtlichen Angelegenheiten wie bei ­unterhaltsrechtlichen Fragen, bei der Vermögensauseinandersetzung, in Umgangs- und Sorgerechtssachen, dem Scheidungs­verfahren, aber auch bei der ­Ge­staltung von Trennungs- so­-

wie Scheidungsfolgenvereinba­rungen tätig.

Zu den weiteren Tätigkeits­gebieten gehören auch Erb-, ­Vertrags- und Mietrecht. Neben der Vertretung in gerichtlichen Verfahren umfasst das Leistungsspektrum auch die Vertragsgestaltung einschließlich dem Entwurf von ­Testamenten.

Aufgrund ihrer Ausbildung

zur Mediatorin sowie der Teilnahme an dem berufsbegleitenden Masterstudiengang an der Exzellenz ­Universität Bremen „Leadership And Organisational Development“ verfügt Ivonne Beneke darüber ­hinaus über fachübergreifende Kenntnisse auch aus dem Bereich der Wirtschaftspsychologie und ­Betriebswirtschaft.

Sowohl im Anwaltsbereich

wie aber auch in der beratenden ­Tätigkeit für Organisationen, kann sie aufgrund ihrer fachübergreifenden Kompetenzen bei der Lösung von Konflikten, wie sie sich bei Rechtsfragen und -streitigkeiten ebenso stellen, wie bei organisa­tionalen Veränderungsprozessen, konstruktiv und lösungsorientiert tätig werden.

Darüber hinaus informiert die Anwältin im Rahmen von Vor­-

trägen und Workshops über

verschiedene aktuelle Themen. So referiert sie nach den Sommer­ferien, am 24. September, ab 18 Uhr im Kompetenzzentrum Barrierefreies Wohnen in der BBS in

Syke, Grevenweg 8, zum Thema ­Elternunterhalt. Sie beantwortet dann, ob und gegebenenfalls in ­welchem Umfang Elternunterhalt von Kindern geschuldet wird, ­wobei die Frage, ob eine Verwertung des eigenen Vermögens gefordert ­werden kann, besonders berücksichtigt wird.

Anmeldungen zu dem Vortrag ­können über Rita Wegg vom SoVD Kirchweyhe erfolgen: E-Mail an rita.wegg@gmx.de oder Telefonnummer 04 20 3 / 78 77 00.