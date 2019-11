Griaß eich: die neue Betreiberin der Almhütte, Wenke Tydeks. (Christian Pfeiff)

Das bewährte Konzept führt Tydeks fort. „Die Almhütte wurde bisher super angenommen. Gerade am Wochenende ging hier immer die Post ab – und wir sorgen dafür, dass das so bleibt.“ Auch das kulinarische Angebot ist gewohnt verführerisch: Neben heißer Schokolade und Kaffeevariationen gibt es Weißbier, Feuerzangenbowle, roten und weißen Glühwein vom Fass. Der kleine Hunger lässt sich mit Flammkuchen, Brezeln, Weißwürsten und Leberkäse vertreiben. Die DJs André und Marvin laden freitags und sonnabends ab

18 Uhr zur Hüttengaudi mit Schlagerkult, Après-Ski-Hits und vielem mehr, zu dem man ungeniert mitsingen und auf dem Tisch tanzen kann.

Nach wie vor ist es möglich, die Hütte für Termine innerhalb der Woche zu mieten, zum Beispiel für Betriebs- oder Familienfeiern. Interessenten werden gebeten, unter Telefon 0172/ 424 97 71 anzurufen; die Nummer sollte auch wählen, wer das lustige Hüttenteam verstärken möchte. „Ich freue mich schon darauf, die Almhütte als Teil des Winter-Spaßes zu übernehmen“, sagt Tydeks. Das Bootshaus Blumenthal, direkt am Rönnebecker Hafen und lediglich wenige Meter vom Fähranleger Blumenthal entfernt, führt sie seit 2011. Zuvor hatte die Gastronomin Erfahrung in buchstäblich ausgezeichneten Gasthäusern gesammelt, unter anderem in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.