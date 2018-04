Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ja zum christlichen Glauben

Bei der zweiten Konfirmation im Verdener Dom wurden am vergangenen Sonntag die acht Konfirmandinnen und Konfirmanden Darya Bauer, Carina Fluß, Lukas Maximilian Johnsen, Tara Annik Marquardt, Inga Mundlos, Serafina Probst, Luca Tristan Riechelmann und Inga Isabelle Wedig aus dem Pfarrbezirk IV, die allesamt aus Borstel stammen, von Pastor Markus Wendebourg konfirmiert. Der Abendmahlsgottesdienst fand am Abend zuvor in der Waldkapelle statt.