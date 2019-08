Will Smith und seine Frau Jada Pinkett Smith haben schon schwierige Zeiten durchlebt. (Carlos Alvarez/Getty Images)

Seit 1997 sind Will Smith und seine Kollegin Jada Pinkett Smith nun verheiratet - und sie waren längst nicht immer glücklich miteinander. Vor allem Jada Pinkett Smith hadert mit der Ehe: „Ich wusste, dass ich für eine konventionelle Ehe nicht geschaffen bin“, erklärt die 47-Jährige nun in einem Interview mit dem „Guardian“. „Allein das Wort 'Ehefrau': Es ist ein goldener Käfig, für den man den Schlüssel verschluckt hat. Schon bevor ich verheiratet war, dachte ich: 'Das wird mich umbringen'. Und das hat es fast.“

Die zweifache Mutter besteht allerdings darauf, dass es die Institution der Ehe sei, die ihr Probleme bereite, nicht ihre Beziehung zu Will Smith: „Will ist mein Lebenspartner, und ich könnte mir keinen besseren wünschen. Ich vergöttere ihn und will nicht, dass Leute glauben, dass ich ihn nicht habe heiraten wollen“, stellt sie klar. „Aber ich kann euch versichern, dass sich auch die mächtigsten Frauen der Welt eingeschlossen und gefesselt fühlen, weil sie Opfer bringen müssen, um in diese Position zu kommen. Darum will ich darüber sprechen, wie wir wirklich über die Ehe denken.“