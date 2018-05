Dieses wird differenziert nach Alter, Zahl der Wiederholungen und Leistungsniveau, verliehen. Von 10 bis 15 Uhr können die leichtathletischen Disziplinen auf der Leichtathletik-Anlage in der Langenstraße 52 in Stuhr abgelegt werden. Wer vorher trainieren möchte, kann dafür die Sportanlage nutzen. Auskünfte erteilt das Personal in der Jahn-Geschäftsstelle oder im Fitness-Studio Bovital. Fragen beantwortet außerdem Alexander Pioßek der Telefon 04 21 / 80 42 34.