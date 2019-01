Freie Plätze beim Cross-Training

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Jahn Brinkum startet neue Fitnesskurse

FR

Stuhr-Brinkum. Der FTSV Jahn Brinkum bietet ab Februar zwei neue Kurse mit Übungsleiterin Ronja Beck in der Sporthalle in der Langenstraße 52 an.