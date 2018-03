Besonderen Dank richtete der Vorstand an die Jubilare, die auch in diesem Jahr für ihre 60-, 50-, 40-, und 25-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt wurden.

Einen besonderen Dank richtet der MTV „Eiche“ Schönebeck an Renate Nareyka, Übungsleiterin für Pilates, Nordic Walking und Gymnastik, und bedankt sich für die jahrelange ehrenamtliche Arbeit.

Bei den Wahlen in den Vorstand standen die stellvertretende Vorsitzende Silke Koch-Sellmeyer, der Kassenwart Andreas Leder, die Frauenbeauftragte Julia Riese, der Gerätewart Julius Schiewe und die Pressewartin Anne-Christin Schütt zur Wiederwahl. Alle wurden einstimmig gewählt und nahmen die Wahl an. Zudem wurde Silvia Merkelbach als Schriftführerin einstimmig nachgewählt. Aufgrund des Rücktritts von Ralf Müller, Vorsitzender des MTV „Eiche“ Schönebeck, ist der Posten des Vorsitzenden nicht besetzt worden. Interessierte sind gebeten sich an Edmund Gliedt zu wenden.

Zur Jahreshauptversammlung lag ein Antrag von Inge Mahler, Übungsleiterin Prellball vor. In diesem Antrag bittet sie um die Einführung eines Spartenbeitrags für die Prellballgruppe, aufgrund hoher Kosten. In der Satzung des MTV „Eiche“ Schönebeck ist ein Spartenbeitrag verankert, der ohne zusätzliche Abstimmung der Jahreshauptversammlung in Kraft treten kann, sofern der Vorstand die Kosten für zu hoch einstuft. Es wurde sich geeinigt, dass es vorerst keinen Spartenbeitrag für die Prellballabteilung gibt, der Vorstand und Inge Mahler jedoch die Kosten im Auge behalten.

Die nächste Versammlung wird am 27. Februar 2019 im Brunnenhof in Leuchtenburg ausgerichtet.