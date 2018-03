Nach dem Verlesen des Jahresberichtes, in dem wieder deutlich wurde, wie aktiv Landfrauen sind und dem Verlesen des Kassenberichtes stand turnusgemäß die Wahl des Vorstandes, außer der ersten Vorsitzenden, im Vordergrund. Da die zweite Vorsitzende Helga Bodenstab und die Kassenführerin Angela Müller nicht wieder kandidierten, wurde einstimmig Mechthild Lüdemann zweite Vorsitzende und Martina Meyer Kassenführerin. Helga Hustedt bleibt Schriftführerin mit Stellvertreterin Christine Tewes. Stellvertretende Kassenführerin bleibt Rita Tietje. Als Beisitzerinnen bleiben Susanne Hogrefe und Imke Willenbrock im Amt, neu dazu gewählt wurden Inge Zeyn und Wiebke Stolltenberg. Susanne Boselmann bedankte sich bei Angela Müller und Helga Bodenstab für die gute Zusammenarbeit im Vorstand mit lobenden Worten und einem Präsent. Besonders überrascht war Angela Müller als sie von der Kreisvorsitzenden die „silberne Biene“ sowie eine Urkunde des NLV, in Anerkennung für ehrenamtliche Verdienste um die Landfrauenarbeit verliehen bekam.

Alle waren gespannt auf die Referentinnen des Nachmittages, Christa Gassmann, die von ihrer Zeit als Granny-Au-pair in Kanada erzählte. Sie wurde von Michaela Hansen, Gründerin des mehrfach preisgekrönten Online-Portals, begleitet. Die Idee, Frauen mit 50 plus in Gastfamilien im Ausland zu vermitteln, kam auf der Couch vor dem Fernseher. Als Ersatzomas werden sie in Familien integriert und können ihren reichen Erfahrungsschatz ausspielen.

Christa Gassmann ist eine solche Granny. Sehr lebhaft erzählte sie von ihrer Zeit in Kanada. Gassmann entschied, zu einer schwäbischen Auswandererfamilie mit drei Kindern in Kanada zu reisen. Sie wurde herzlich aufgenommen und fühlte sich wie zu Hause.

Zum Abschluss der Versammlung stellte Dore Gutjahr vom Fahrtenausschuss noch das neue Fahrtenprogramm vor. In diesem Jahr sind wieder schöne und interessante Touren geplant.