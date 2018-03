Der Streckenbericht weist beim Rehwild stabile Zahlen aus, beim Damwild sind diese rückläufig. Im Gegensatz zum Vorjahr ist beim Schwarzwild wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Kleiner rief zu einer weiteren scharfen aber waidgerechten Bejagung auch in Hinblick auf mögliche Gefahren durch klassische und afrikanische Schweinepest auf.

Die sehr geringe Hasenstrecke von 20 ist sicher auch dem Umstand geschuldet, dass viele Reviere auf eine Bejagung verzichtet haben, insofern eignen sich diese Zahlen nicht für einen Rückschluss auf den tatsächlichen Besatz. Bei der Bejagung von Prädatoren (Beutegreifern) bat Kleiner weiterhin um hohes Engagement, ist die Jagd hier doch mit das einzige Regulativ unter anderem zum Schutz der Bodenbrüter. Die Strecke der Nutria stieg von sieben auf 80 Kreaturen. Gerade in Hinblick auf Hochwasserschutz und Deichsicherheit forderte Kleiner eine entsprechende Bejagung.

Geehrt wurden Volker Brunotte, Thomas Meyer und Rüdiger Schremmer für 25-jährige Mitgliedschaft.

Kreisjägermeister Hilmer Kruse bat um die Abgabe von Blutproben von Schwarzwild für das Monitoring der Schweinepest. Er appellierte auch an die Jagdgenossen und Landwirte, die Bejagung zu ermöglichen. Weiterhin mahnte er die Meldung von Wolfssichtungen an die Landesjägerschaft an, ist der Hegering doch ein Wolfsstreifgebiet.

Schießwart Harm Winsemann berichtete bei der Mannschaftswertung der Kreismeisterschaften von einem guten zweiten Platz sowie von guten Einzelplatzierungen. So wurde Kai Reimers Kreismeister in der Gesamtwertung und mit der Kurzwaffe.