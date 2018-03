Das Vereinsjubiläum mit großem Festakt sowie die Jugendaktionen mit Freundschaftsspielen, Turnieren und der Tagesfahrt nach Bad Segeberg zu den Karl May Festspielen seien auch ganz nach dem Geschmack der Vereinsmitglieder gewesen.

In seinem Jahresrückblick ging der Vorsitzende auf das Herren-, Altsenioren- und das Frauenteam ein. „Alle konnten im zurückliegenden Jahr mit tollen Ergebnissen aufwarten und sich von einer positiven Seite zeigen“, erinnerte sich der Vorsitzende. Einen besonderen Dank gab es für die dritten Herren und für die Freizeitmannschaft, die beim Jubiläumsturnier sehr aktiv waren.

Auch im Jugendbereich sei das vergangene Jahr rundherum zufriedenstellend verlaufen. Die Jugendabteilung hat ihren Platz in der Gemeinde gefunden. Sie gehört zum Gesamtkonzept der vernetzten Kinder- und Jugendarbeit in Lilienthal und konnte bereits zweimal eine Auszeichnung erhalten. Die Abteilung kümmert sich nicht nur um die Leistungen der Jungen und Mädchen auf dem Sportplatz. Der soziale Bereich und die Zusammenarbeit mit den Gremien hat der gesamten Jugendabteilung eine hohe Wertschätzung gegeben.

In einem Workshop sind alle Jugendtrainer an der Entwicklung beteiligt. Die Zielsetzung der Jugendarbeit ist, mit den älteren Jahrgängen im Bezirk zu spielen und möglichst für den Unterbau bei der D- und E-Jugend maximal zwei Mannschaften pro Altersklasse aufzustellen und bei der G-Jugend mit den Kooperationen der Grundschulen eine zentrale Rolle zu spielen.

Auch bis zu den Sommerferien sind zahlreiche Aktionen und Fahrten nach Spanien, Verden, Westerstede und Cuxhaven geplant. Letzter Höhepunkt vor den Sommerferien, so Jugendleiter Burkhard Wengorz, ist ein Event mit dem niederländischen Partnerverein SPW Stadskanaal am 16. Juni.

Derzeit gehören 577 Mitglieder dem SV Lilienthal-Falkenberg an. Davon sind 280 Jungen und Mädchen, die in 15 Jugendmannschaften und der Frauenmannschaft spielen. Neben den drei Herren- und fünf Altsenioren-Teams sowie der Frauenmannschaft kicken rund 50 Freizeitkicker der „Wümme-Tiger“ mit Begeisterung im jüngsten Sportverein der Gemeinde Lilienthal.

Finanziell gut aufgestellt sei der SV Lilienthal-Falkenberg auch. Kassenwart Carsten Timm konnte den Mitgliedern einen umfangreichen Bericht präsentieren.

Elf Mitglieder wurden für ihre Vereinstreue geehrt. Einen großen Applaus gab es für Ludwig Bender. Er wurde für 60 Jahre (TVL/SV) geehrt. Mit Manfred Hilbrecht (TVL/SV), Manfred Paul Kiehn (TVF/SV) und Burkhard Wengorz (TVL/SV) (alle für 50 Jahre) wurden zudem drei Gründungsmitglieder geehrt. Für eine 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Helmut Stelljes, Rüdiger Behrenthal, Florian Neels, Florian Thien, Matthias von Maurich, Gerolf Wolpmann und Jörn Ellerbusch eine Ehrennadel. Bei den Wahlen gab es kaum Veränderungen. So bleiben Michael Simon als Vorsitzender, Burkhard Wengorz als Jugendleiter und Angelika Neels als Frauenbeauftragte für zwei weitere Jahre im Amt. Alle drei Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Manfred Paul Kiehn wurde als Schriftführer verabschiedet. Sein Amt übernimmt nun Claas Reckmann. Den Ortsjugendring vertreten weiterhin Janis Krause und der stellvertretende Jugendleiter Alexander Tabeling. Als Kassenprüfer stellten sich Ludwig Bender und Hans-Dieter Weichler zur Verfügung.

Außerdem wurden bei der Versammlung Themen wie die Planung eines Kunstrasenplatzes und die Vorstellung eines Gremiums bei den Herren angesprochen. Für das Jahr 2019 plant die Jugendabteilung für Jungen und Mädchen im Alter von neun bis 13 Jahren in den Herbstferien eine Freizeit in Aurich. Abschließend ging Michael Simon noch einmal auf die Zusammenarbeit aller Mitglieder ein: „Die Kommunikation und der Respekt im Umgang miteinander darf nicht verloren gehen“, so der Vereinschef bei seiner Verabschiedung.