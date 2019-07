Schauspieler James Franco ist längst etabliert in Hollywood. Am Anfang seiner Karriere herrschte allerdings ein harter Konkurrenzkampf. (Carlos Alvarez / Getty Images)

Der Schauspieler James Franco („The Disaster Artist“) ist schon seit 20 Jahren in der Filmindustrie tätig. Eine seiner einprägsamsten Rollen ist die im Bergsteigerdrama „127 Hours“ (2010), das auf wahren Begebenheiten beruht und nun bei TELE 5 ausgestrahlt wird. Im Interview mit dem Münchner Sender erinnerte sich der 41-Jährige nun zurück, wie „konkurrenzbetont“ der Beginn seiner Schauspielkarriere war. „Am Anfang meiner Karriere hatte ich in meinem Hinterkopf immer den Gedanken, dass ich mit Gleichaltrigen konkurrieren muss. Oder ich konnte nicht glauben, dass einer von ihnen wie zum Beispiel Ryan Gosling eine Rolle bekam, aber nicht ich“, erklärte er.

Inzwischen herrscht für ihn weniger Konkurrenz in seinem Job: „Man gewöhnt sich schnell an das Schauspielleben und freut sich dann auch für die Kollegen, wenn sie eine Rolle angeboten bekommen, die auch an dich hätte gehen können.“ Auch wenn er eine Rolle nicht bekommt, sieht er es gelassen: „Wenn der Regisseur sich für jemand anderen entscheidet, dann war die Rolle eh nicht für mich geeignet.“ Vor allem für seinen Bruder Dave Franco („Die Unfassbaren“), der ebenfalls Schauspieler und sieben Jahre jünger ist, freut er sich über neue Rollen: „Ich finde es toll, dass er auch eine Karriere in dieser Industrie hat.“

In dem biografischen Drama "127 Hours" stürzt der Wanderer Aron Ralston (James Franco) in eine Felsspalte. Dabei gerät sein Arm zwischen einen schweren Stein und der Felswand. (ProSiebenSat1. Media AG)

Am Dienstag, 23. Juli, 20.15 Uhr, zeigt TELE 5 das Überlebens-Drama „127 Hours“. James Franco verkörpert den Kletterer Aron Ralston, der 2003 bei einer Tour eine Felsspalte hinunterstürzte, wobei sein Arm zwischen einem Stein und der Felswand eingequetscht wurde. Um sich befreien und lebend aus der Spalte klettern zu können, amputierte er seinen eigenen Arm.