Starkoch Jamie Oliver stehen unruhige Zeiten bevor: Seiner Restaurantkette droht der Bankrott. (Ben Pruchnie/Getty Images)

Laut überinstimmenden Medienberichten ist der britische Starkoch Jamie Oliver mit seiner Restaurantkette in arge finanzielle Schieflage geraten. Mit seinem Gastro-Unternehmen hat der 43-Jährige nun Insolvenz anmelden müssen, was laut BBC die Gefährdung von insgesamt 1.300 Jobs mit sich bringen würde. Eine Wirtschaftsprüfergesellschaft sei damit beauftragt worden, den Insolvenzprozess zu begleiten.

Schon in jüngster Vergangenheit wurde über wirtschaftliche Probleme von Olivers Unternehmen berichtet, bereits vor zwei Jahren sah er sich zur Schließung einiger Filialen veranlasst. Die Gastroszene des Vereinigten Königreichs gilt unter Experten als besonders hart umkämpft. Olivers Restaurantkette, die der durch Kochbücher und -Shows bekanntgewordene Star der Kulinarikszene im Jahr 2008 gegründet hatte, steht nun unter Gläubigerschutz.

Der Koch selbst äußerte sich ebenfalls zur Situation: „Ich bin sehr traurig und möchte mich bei allen bedanken, die für mehr als zehn Jahre ihr Herz und ihre Seele in dieses Unternehmen gesteckt haben.“ In einem weiteren Statement klingt auch die Sorge um die Zukunft seiner Mitarbeiter an: „Ich weiß, wie schwierig das für alle Betroffenen ist.“

Seine erfolgreiche TV-Karriere hat Oliver der BBC zu verdanken - der britische Fernsehsender wurde einst auf das außergewöhnliche Talent des Kochs aufmerksam und verhalf ihm zu nationaler und internationaler Beliebtheit. Der Promi setzte seinen Ruhm und seine Bekanntheit auch für gesellschaftspolitische Zwecke ein: So bemühte er sich beispielsweise darum, in den Schulkantinen des Landes Kinder und Jugendliche mit gesünderem Essen zu versorgen.