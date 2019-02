Genau passend zum Start der nächsten Staffel seiner Late-Night "Neo Magazin Royale" twittert Jan Böhmermann sieben Tage lang für die Wochenzeitung "Die Zeit". (ZDF / Ben Knabe)

„Guten Abend, mein Name ist Jan Böhmermann, ich lebe in Berlin & Bonn und werde sie in den kommenden 1 bis 7 Tagen auf @DIEZEIT durch die Woche begleiten.“ Üblicherweise wechseln sich angestellte Redakteure jede Woche beim Twitter-Account der „Zeit“ ab. Diese Woche aber tweetet ausgerechnet der Satiriker Jan Böhmermann für die Wochenzeitung - „Followermäßig“ jedoch ein „Downgrade“, wie er in seinem Eingangs-Tweet am Mittwochabend noch extra betonte. Allerdings, so der „Neo Magazin Royale“-Moderator, wolle er sich „einfach mal wieder als MENSCH spüren.“

Es folgen diverse (Re-)Tweets mit den unterschiedlichsten Themen. So nahm er Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache ebenso aufs Korn wie die Leserschaft der Wochenzeitung. Diese forderte er kurzerhand auf, ihren Kulturbegriff zu erweitern. Wohl nicht ganz ohne Eigeninteresse heftete er außerdem einen Tweet an, in dem er nach einem guten „RAMEN-Restaurant im deutschsprachigen Raum“ fragt.

Jan Böhmermann führt durch das "Neo Magazin Royale". (ZDF / Ben Knabe)

Jan Böhmermann zeigte sich als fleißiger Twitterer - binnen kurzer Zeit setzte er dutzende Kurznachrichten ab. Das bemerkte er schließlich auch selbst: „Gehe vielleicht grade bisschen stürmisch rein bei @DIEZEIT. Kommt aber von Herzen!“. Immerhin habe er jedoch „1000 Fragen!“ Unter anderem: „Komme ich zu seriös rüber?“