Marion Fedder und Hauptpastor Alexander Röder verlegen die Michel-Tafel in Erinnerung an den Hamburger Schauspieler Jan Fedder. Foto: Markus Scholz/dpa (Markus Scholz / dpa)

Große Ehre für Jan Fedder: Acht Monate nach seinem Tod bekommt der Schauspieler („Großstadtrevier“) eine Erinnerungstafel auf dem Kirchplatz des Hamburger Michels.

„Jan Fedder war ein Kind des Michel. Taufe, Konfirmation, Hochzeit und seine Trauerfeier haben hier stattgefunden. Deshalb erinnern wir an ihn mit einer eigenen Michel-Tafel“, sagte Hauptpastor Alexander Röder am Freitag in Hamburg. Auf dem Kirchplatz liegen bereits 201 Michel-Tafeln, auf denen sich mehr als 16.000 Menschen seit 25 Jahren mit ihren Erinnerungen verewigt haben.

Die Michel-Tafel in Erinnerung an den Hamburger Schauspieler Jan Fedder (r) liegt auf dem Kirchplatz neben der Tafel für den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Foto: Markus Scholz/dpa (Markus Scholz / dpa)

Jan Fedders Tafel liegt neben der Tafel des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt (1918-2015). „Jan hätte das sehr gefallen. Er war ein großer Bewunderer von Helmut Schmidt. Die beiden waren einzigartig für Hamburg“, sagte seine Witwe Marion Fedder.

Als Polizist Dirk Matthies hatte Jan Fedder im „Großstadtrevier“ jahrzehntelang für Recht und Ordnung auf dem Kiez in Hamburg gesorgt. Er war am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren gestorben.

© dpa-infocom, dpa:200904-99-433457/3 (dpa)