"Ich habe mich nie jünger gefühlt", sagt Jason Derulo, der vor Kurzem 30 Jahre alt geworden ist. (2019 Getty Images/Gareth Cattermole)

Für Jason Derulo könnte es zurzeit kaum besser laufen: Der Musiker genießt das Rampenlicht und lässt sich weltweit für sein Hollywood-Debüt in der Musicalverfilmung „Cats“ (ab 25. Dezember im Kino) feiern. Auch sein Single-Dasein scheint der R'n'B-Star zu genießen. Und dass er vor Kurzem 30 Jahre alt geworden ist, stört ihn offenbar auch nicht. „Ich habe mich nie jünger gefühlt“, so Derulo im Gespräch mit der Nachrichtenagentur teleschau.

Im selben Interview äußert sich der Sänger auch zu seiner Familienplanung: „Es gab schon Zeiten in meinem Leben, an denen ich ernsthaft über Kinder und Familie nachgedacht habe“, so Derulo. „Aber jetzt, fünf Jahre später, bin ich mental weiter davon entfernt als je zuvor. Obwohl ich glaube, dass ich lebensweiser geworden bin - und meine Erfahrungen und mein Wissen besser teilen kann.“