Schon der Titel des Programms, #11 (sprich: Kreuz elf), lässt vermuten, dass der Organist aus Bruchhausen-Vilsen noch ein wenig verwegener geworden ist. Schon seit Jahren experimentiert Wimmer mit Jazz auf der Kirchenorgel. Wobei seine Konzerte längst dem Stadium des Experimentellen entwachsen sind. Die Ergebnisse haben bisher immer gut gefallen. Und so soll es auch bleiben.

Und auch wenn im diesjährigen Programm mit der „Jazz-Sonate Nr. 2“ wieder ein freies Werk erstmals zu hören sein wird, so sieht sich Wimmer doch nach wie vor besonders der Kirchenmusik verpflichtet. Will sagen: Den Schwerpunkt seiner Konzerte bilden immer noch muntere und kreative Bearbeitungen von (vorzugsweise älteren) Chorälen aus dem kirchlichen Gesangbuch. „Unser evangelisches Gesangbuch enthält so viele Schätze, die ihren Wert mit dem Alter nicht verlieren. Sie auch auf neue Weise wieder in den Mittelpunkt zu stellen, ist mir ein Anliegen“, so Wimmer zu seinem selbst gestellten Auftrag.

Und wie gut diese alten Melodien es vertragen, nach Strich und Faden verjazzt zu werden, erstaunt immer wieder die Zuhörer der jazzigen Orgelkonzerte. So wird sich diesmal anhand der thematischen Ordnung des Gesangbuchs ein großer Teil des Programms an einer Kette von Liedern entlanghangeln, die symbolisch für den Lauf des Gottesdienstes und auch des christlichen Lebens als Ganzem stehen: „Tut mir auf die schöne Pforte“ steht da quasi als eine Art Türöffner für diesen Zyklus. Und über liturgische Gesänge des Gottesdienstes entwickelt sich der rote Faden durch Freud („Nun danket alle Gott“) und Leid („Befiehl du deine Wege“) bis zum Ziel der Ewigkeit mit dem zeitlosen Choral „Wachet, auf ruft uns die Stimme“.

Doch was hat es denn nun mit dem eigenartigen Titel „#11“ auf sich? „Das ist in der Jazzmusik mein Lieblingsakkord geworden“, meint Wimmer lachend. Und in der Tat: Diese spezielle Harmonie versetzt einen weichen Septakkord mit der gewissen Schärfe eines harmonischen Fremdkörpers.

Um es ohne viel Musiktheorie zu beschreiben: Die Harmonik der Jazzmusik unterscheidet sich von der klassischen Musik dadurch, dass über den Oktavraum hinausgedacht wird. Jenseits von Dur- und Mollakkorden können dann auch etwas fremdere Töne beigemischt werden, ohne die Harmonie zur Disharmonie werden zu lassen, wie es die moderne klassische Musik praktiziert. Auf diese Weise entstehen Klänge, die eine ungeahnte und wohltuende Tiefe entfalten – eben ein typisches Merkmal der Jazzmusik. An dieser Stelle findet denn auch die theoretische Beschreibbarkeit ihre Grenzen: Jazzmusik muss gelebt und miterlebt werden. Zum Beispiel im Konzert an diesem Sonntag in Weyhe.