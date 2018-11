Die Band besteht seit September 2007, fünf Mitglieder musizieren an Altsaxofon, Klavier, Akkordeon, Schlagzeug und Kontrabass. Zum Repertoire von JazziK gehören neben den eigenen Interpretationen von Jazz-Standards wie Fly me to the moon, Summertime oder Autumn leaves auch einige zeitgenössische Jazz-Stücke wie Goodbye Sorrow. Mittlerweile gehören ebenfalls eigene Kompositionen zum Programm der Gruppe. Außerdem ist die Improvisation der Solisten fester Bestandteil eines jeden Stückes. „So entstehen im Spiel immer wieder Freiräume und Unvorhergesehenes.“, so die Band. „Gerade das macht den Reiz bei dieser Art des Musizierens aus!“ Das Konzert der fünf Hobbymusiker beginnt am Sonntag, 4. November, um 11 Uhr. Die Veranstaltung dauert etwa anderthalb Stunden. Eine längere Pause ist geplant. Der Eintritt für den fröhlichen Konzertvormittag ist frei.