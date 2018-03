Saskya (Steven Haberland)

Das können die Mitglieder des Vereins Musikerinitiative Bremen (MIB) sicherlich bestätigen. 1975 als Jazzmusikerinitiative in Deutschland gegründet, richtet sie seit 2007 das „Mibnight Jazzfestival“ aus, das dem Publikum alljährlich zahlreiche Sparten des Genres bietet. Es steht für ein Programm, „das zum einen in größtmöglicher stilistischer Vielfalt die jeweils spannendsten und interessantesten Jazzbands und -projekte aus Bremen vorstellt, zum anderen aber auch herausragende nationale und internationale Acts in Bremen präsentiert“, beschreibt der Verein sein regelmäßiges Event. So ist es nur konsequent, dass die Musikerinitiative auch in diesem Jahr an ihrer Devise festhält.

Austragungsort ist die Schwankhalle, ­direkter Nachbar der MIB. Die Veranstalter haben erneut ihr bewährtes „Ping-Pong-System“ gewählt. Das heißt, dass an zwei Tagen – freitags und sonnabends – der Alte und Neue Saal der Schwankhalle abwechselnd bespielt werden.

Saskya (FR)

Das musikalische Warm-up findet traditionell am Donnerstagabend mit einem Nachwuchswettbewerb bei freiem Eintritt in der Schwankhalle statt. Begegnung, Austausch, Kontaktpflege und die Ermittlung des Bremer Vertreters beim Bundeswettbewerb „Jugend jazzt“ im kommenden Jahr stehen im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Die Teilnehmer bekommen 20 Minuten Spielzeit, um sich dem Publikum und der Jury zu präsentieren. Weitere Förderpreise können zudem ein Workshop, ein Bandcoaching oder ein Auftritt im Rahmen der Jazzkonzerte der MIB sein. Jeder teilnehmende Act erhält einen Mitschnitt seiner Aufführung.

Ausgeklügelt und klassisch

Tobias Hoffmann Trio (Marco Mlynek)

Den Auftakt des Festivals am Freitag übernehmen Codonart, die Preisträger von „Jugend jazzt 2017“ und Gewinner des Förderpreises der MIB sowie des Kulturressorts Bremen. Sie liefern Komposition und freie Improvisation, Swing, Funk sowie progressiven Modern-Jazz. Darauf folgt ein Auftritt der Impro-Formation Mach, die ihren Instrumenten alles abfordert: Das Schlagzeug wird vom groben Holz bis in die Verspanungen behauen, bestrichen und betupft – und der Kontrabass noch auf den entlegensten Resonanzflächen bearbeitet.

Der Bremer Jazzpianist Jens Schöwing ist mit seinem Projekt Blue Note Bach ebenfalls zu Gast. Schöwing ist seit 35 Jahren als professioneller Pianist, Keyboarder, Komponist und Arrangeur in Sachen Jazz, Rock, Weltmusik, Theater und Kabarett live sowie auf Tonträger zu hören. Dieses Jazzprojekt ist – neben Beat-Le Jazz – einer seiner künstlerischen Schwerpunkte. Zu hören gibt es ausgeklügelt Kompositorisches. Auf ihrem aktuellen, stimmig eingespielten Album „Nocturne“ bietet die Gruppe um Schöwing, Matthias Entrup, Christan Franck und Marc Prietzel barockes bis impressionistisches Material mit Kompositionen von Frédéric Chopin, Claude Debussy, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven, aber auch Teilen von Johann Sebastian Bachs Goldberg-Varia­tionen. Im Anschluss erklingt Jazzrock mit V. B. Schulzes Rare Archetypes – mit dabei sind die Bremer Jazz-­Urgesteine Klaus Fey (Sopran- und Tenorsaxofon) sowie Peter Apel (Gitarre und Gesang).

Monika Roscher Bigband (Standardbenutzer EMSN, Daniel Delang)

Den Abschluss des Freitagabends bestreitet der international renommierte Bassist Reza Askari mit seiner Formation Roar. Der in Köln lebende Askari gilt als einer der deutschland- und europaweit gefragtesten Bassisten der jüngeren Jazzgeneration. Mit seinem Projekt Roar vereint er drei junge und hochkarätige Instrumentalisten zu einem homogenen Klangkörper. Auf der gleichnamigen Debütplatte kommen Musikstile zum Tragen, die Askari in seiner Jugend, aber auch in seinem Musikstudium und in seiner Laufbahn einschlägig geprägt haben: ein volles Pfund Fusion aus Jazz, Hardcore, Tradition und Zeitgenössischem.

Ausgezeichnet und experimentell

Den Sonnabend eröffnet das Conrad Schwenke Quartett. Mit dem aktuellen Album „Mind The Gap“ sowie mit dem „Yamaha“- und dem „Steinway“-Förderpreis ausgezeichnet, startet der Vierer pianistisch stilvoll mit feinen, im klassischen Jazz beheimateten Kompositionen und Improvisationen in den Abend. Im Anschluss gibt es sphärische Harmonien, versunkene Klangmeditationen und mal sperrige, mal groovige Rhythmusbrechungen – zuweilen auch „Surf And Space Jazz“ genannt – des vielfach prämierten Tobias Hoffmann Trios. Namensgeber Hoffmann erhielt 2015 den „Echo Jazz“, weitere Anerkennungen folgten. Bei seinen Bearbeitungen finden sich Stücke aus dem Œuvre verschiedenster Künstler wieder: Waren es in der Vergangenheit Titel von Miles Davis, Rio Reiser, Bob Dylan und den Beatles, hat er sich mit seinen Bandkollegen auf der aktuellen Platte „Blues, Ballads & Britney“ mit Duke Ellington, Burt Bacharach, Willie Dixon, Chris Isaak und eben Britney Spears befasst.

An diesem Festivaltag ist eine weitere „Echo Jazz“-Preisträgerin zu Gast auf dem „Mibnight Jazzfestival“. Das aus der Pianistin und Sängerin Clara Haberkamp, der Saxofonistin und Flötistin Anna-Lena Schnabel sowie der Bassistin und Sängerin Lisa Wulff bestehende Trio Saskya setzt sich aus drei überzeugenden Persönlichkeiten der neuen Generation deutscher Jazzmusikerinnen zusammen. Sie stehen für Eigenständigkeit, Innova­tion, modernen Sound, Farbenreichtum und individuelle Freiheit. Im vergangenen Jahr bekam Anna-Lena Schnabel den „Echo Jazz“ verliehen. Doch war es nicht die Auszeichnung an sich, die Aufmerksamkeit bekam – das Drumherum schlug hohe Wellen. Im Mittelpunkt steht die Dokumentation „Der Preis der Anna-Lena Schnabel“ von Jan Bäumer. Darin sagt die Jazzmusikerin, sie hätte bei der Preisverleihung zum „Echo Jazz“ kein eigenes Stück spielen dürfen. Nach der Ausstrahlung hagelte es Kritik von allen Seiten – Autoren, Verbände, Verlage und Magazine nahmen sich des Themas an.

International und überwältigend

Im Anschluss an das Damentrio erklingt in internationaler Besetzung Weltmusiksound aus vier Kontinenten: Zu Gast sind Pangea Ultima um den Bandleader und Weltreisenden José Diaz de León. Die Gruppe bietet afrikanische Grooves, westliche Harmonik, indische Klangwelten und lateinamerikanisches Temperament – basierend auf authentischem Material, das auf vielfältigen Reisen nach Afrika, Indien, Nord- und Südamerika gesammelt wurde.

Als Krönung des Festivals erfolgt am Ende eine Invasion der Jazzmusiker. Unter diesem Namen haben sich sieben Künstler zusammengetan, um maximale Improvisation auf Basis minimaler Ordnungsprinzipien und rudimentärer Strukturen zu spielen. Die Musiker sind Boyke Franz, Tobias Leon Haecker, Oliver Helmert, Jörn Vrampe, Ralf Benesch, Moritz Zopf und Maxi Suhr. Gemeinsam bieten sie einen „Rundumschlag des guten Geschmacks“.

Eine Ausstellung im Foyer der Schwankhalle mit Fotos und Collagen von Rolf Schöllkopf flankiert die Veranstaltung. Im Anschluss an die Festival­konzerte in der Schwankhalle gibt es im benachbarten MIB-Saal an allen drei Tagen offene „Jazz-Sessions“.

Das „Mibnight Jazzfestival 2018“ findet am Donnerstag, 1. März, ab 18 Uhr sowie am Freitag und Sonnabend, 2. und 3. März, ab 20 Uhr in der Schwankhalle statt. Informationen gibt es unter www.musikerinitiative-bremen.de.