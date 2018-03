Am 7. März um 20 Uhr tritt Gitarrist Axel Fischbacher mit der Band Jazz Smells im Gewoelbe Vegesack auf.

Die Auftritte bestechen durch eine freie, improvisationsbetonte und risikofreudige Spielweise. Es swingt und groovt, die Basis bleibt stets der moderne Bebop.

Axel Fischbacher ist als Dozent und Musiker sehr aktiv und angesehen. Fischbacher unternahm zahlreiche Tourneen in Europa, Kanada und den USA. Dabei arbeitete er mit Musikern wie Danny Gottlieb, Mark Egan, Marc Johnson, Michal Urbaniak, Annie Whitehead, Béatrice Graf und Ingrid Jensen.

Die Band Jazz Smells mit Wolfgang Ekholt an den Drums, David Jehn am Bass und Klaus Fey am Saxofon gefiel in den letzten Jahren Publikum und Presse wegen ihrer originellen, spontanen und humorvollen Musik. Die Gruppe spielt eigene Kompositionen, befreit sich von abgenutzten jazzüblichen Mustern und verzichtet auf die fortlaufende Trennung von Solo und Begleitung. Spontane Kommunikation und Mut zum Risiko sind charakteristisch.

Tickets gibt es bei allen bekannten Verkaufsstellen und unter 04 21 /36 36 36. Das Gewoelbe Vegesack befindet sich in der Sagerstraße 36.