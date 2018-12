Diplom-Physiker Harald Gülzow vom Verein VSR-Gewässerschutz beim Analysieren von Wasserproben im Labormobil des Vereins. (VSR-Gewässerschutz e.V.)

Insgesamt 97 Wasserproben aus privat genutzten Brunnen hatten Milan Toups, Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst, und Harald Gülzow, Projektleiter, aus dem Raum Syke/Martfeld/Bruchhausen-Vilsen/Asendorf für die Untersuchung entgegengenommen.

Ein Grund für die hohen Belastungen ist die intensive Landwirtschaft. Diese hat sich in den vergangenen zehn Jahren immer weiter ausgebreitet. Gleichzeitig konnte die umweltverträglichere Form der Landwirtschaft – der ökologische Landbau – kaum wachsen. Hier müssen vor allem die Verpächter handeln. Der VSR-Gewässerschutz rät Gemeinden, Kreisen und Kirchengemeinden dazu, ihre landwirtschaftlichen Flächen in Zukunft nur noch ökologisch bewirtschaften zu lassen.

Die Mitglieder vom VSR-Gewässerschutz fanden bei den Untersuchungen 207 Milligramm Nitrat pro Liter in einem privat genutzten Brunnen in Mellinghausen. Weitere mit Nitraten stark verschmutzte Brunnen stellten die Umweltschützer in Brake mit 105 Milligramm pro Liter (mg/l), in Affinghausen mit 111 mg/l, in Uenzen mit 134 mg/l, in Süstedt mit 94 mg/l und in Syke mit 99 mg/l fest. Das Wasser ist wegen der Überschreitung der Trinkwasserverordnung nicht mehr zum Trinken geeignet.

Besonders wichtig ist außerdem, dass derart belastetes Wasser nicht zum Befüllen eines Fischteichs genutzt wird. Es besteht die Gefahr, dass es zur Massenvermehrung von Algen kommt. Abgestorbene Pflanzen können anschließend zu Fischsterben führen. Nitratbelastetes Grundwasser führt beim Bewässern zu einer zusätzlichen Düngung. Diese muss in die Berechnung über den Stickstoffbedarf der angebauten Pflanzen miteinbezogen werden. Nur so können eine Überdüngung und eine Nitratanreicherung in Gemüse verhindert werden.

Der ökologische Landbau hat weit strengere Düngevorschriften als in der Düngeverordnung festgesetzt. Es wird auf den Einsatz von chemisch-synthetischem Stickstoffdünger verzichtet. Außerdem kommt es zu weitgehend geschlossenen Nährstoffkreisläufen, da die Zahl der Tiere sich an der Fläche orientiert, die dem Betrieb zur Verfügung stehen. Nährstoffüberschüsse werden somit bestmöglich vermieden. Der VSR- Gewässerschutz begrüßt deswegen, dass ökologisch erzeugte Produkte in den vergangenen Jahren immer stärker gefragt sind. „Das freut uns als Gewässerschützer. Jedoch verbessert die Nachfrage für ökologisch erzeugte Produkte nicht die Grundwasserqualität in Niedersachen. Dort werden nicht mal vier Prozent der landwirtschaftlichen Flächen vom ökologischen Landbau bewirtschaftet. Der große Bedarf wird inzwischen mit weit transportierten Lebensmitteln gedeckt“, sagt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende des Vereins VSR- Gewässerschutz. „Jahrzehntelang haben die landwirtschaftlichen Verbände darauf hingewiesen, dass sie produzieren, was die Bürger kaufen. Damit haben sie die Einkäufer für die Grundwasserbelastung verantwortlich gemacht“, klagt der Verein VSR-Gewässerschutz. „Viele Bürger ernähren sich heute jedoch anders als vor 20 Jahren. Es werden wesentlich mehr ökologische Produkte gekauft. Deswegen ist es dringend an der Zeit, dass der ökologische Landbau stärker gefördert wird. Viele ökologische Betriebe würden gerne wachsen, bekommen aber keine weiteren landwirtschaftlichen Flächen. Gemeinden, Kreise und Kirchengemeinden können diese Betriebe unterstützen und ihnen ihre landwirtschaftlichen Flächen verpachten. So können auf diesem Land die Wünsche der Bürger berücksichtigt werden. Der Gartenbesitzer kann sich über eine geringere Nitratbelastung seines Brunnenwassers freuen und wieder Brunnenwasser statt kostbares Leitungswasser nutzen“, so der Verein VSR-Gewässerschutz abschließend.