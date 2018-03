Bei einem großen Fest in Oyten traf die Parkinson-Gruppe auch Landrat Peter Bohlmann (rechts). (Björn Hake)

Eher selten trete das Parkinson-Syndrom, früher auch umgangssprachlich als „Schüttelkrankheit“ bezeichnet, eher auf, wie auch die Vorsitzende der Parkinson-Selbsthilfegruppe Verden, Marina Schmidt, berichtet. Sie leite die Gruppe seit September 2017, habe den Vorsitz von Margret Cordes übernommen, die die Arbeit fast zwei Jahrzehnte lang mit ihrem Mann gemacht habe.

„Sie war auch diejenige, die die Gruppe 1996 mit sechs Betroffenen gegründet hat, inzwischen zählen wir über 200 Mitglieder.“ Für diese stehe sie stets als Ansprechpartnerin zur Verfügung, gebe Informationen über aktuelle Themen im Umgang mit der Krankheit, über Parkinson-Kliniken oder auch über Neurologen in der näheren Umgebung weiter.

Die Parkinson-Regionalgruppe mit der ehemaligen Vorsitzenden Margret Cordes (rechts). (Björn Hake)

Darüber hinaus organisiere sie die monatlichen Treffen, bei denen in der Regel auch ein Vortrag gehalten werde, beispielsweise von einem Facharzt oder einem Fachreferenten der Pharmazie. Auf diese Weise sei die Gruppe stets auf dem aktuellen Stand der neuesten Entwicklungen in der Parkinson-Forschung und erhalte zugleich Informationen über die einzelnen Kliniken, in denen man sich behandeln lassen könne.

Bei den Treffen, die an jedem zweiten Dienstag im Monat stattfinden (ab 14.30 Uhr in der Kassenärztlichen Vereinigung, Am Allerufer 7, in Verden), gehe es jedoch nicht nur um Informationen, sondern auch um die Gemeinschaft. „Die Gemeinschaft mit Leuten, die mit ähnlichen Situationen konfrontiert sind wie man selbst und die mit denselben Schwierigkeiten zu kämpfen haben.“ Und so gebe es bei ihnen „immer Kaffee, Tee und Butterkuchen“, um dann beim gemeinsamen Kaffeetrinken zum Beispiel Erfahrungen auszutauschen und den Mut zu finden, sich im Hinblick auf seine Probleme zu öffnen. An den Treffen nähmen im Durchschnitt zwischen 120 und 140 Personen teil, häufig kämen Betroffene auch mit ihren Angehörigen und auch Gäste gebe es des Öfteren. Die Teilnehmer kämen aus einem Umkreis von etwa 50 Kilometern rund um Verden zusammen. „Für einige Betroffene ist dies der einzige Weg, aus der häuslichen Umgebung zu kommen, ohne sich Gedanken über die Reaktionen der Mitmenschen machen zu müssen.“

Schmidt, jetzt 62 Jahre alt, habe die Diagnose Parkinson 2010 erhalten. Allgemein seien die ersten Symptome oftmals noch eher unspezifisch, weshalb einen der erste Weg nicht selten zum Orthopäden führe. Die Parkinson-Krankheit zähle zu den nicht heilbaren neurodegenerativen Erkrankungen und beinhalte den langsam fortschreitenden Verlust von Nervenzellen. „Das Gleichgewicht der Neurotransmitter ist gestört. Zusammenfassend kann man sagen: Die zentrale Ursache der Parkinson-Krankheit ist ein Mangel an Dopamin im Gehirn.“ Dieses werde daher substituiert, denn mit der Krankheit einher gehe das Absterben dopaminproduzierender Nervenzellen: „Mangelt es an diesem Botenstoff, kommt es letztendlich zu den genannten Bewegungsstörungen.“

Schmerzen in der Schulter

Das sogenannte Idiopathische Parkinson-Syndrom mache sich in aller Regel anfangs auf nur einer Körperseite bemerkbar, ein frühes Zeichen sei beispielsweise, dass der Betroffene beim Laufen den einen Arm nur bedingt und später nicht mehr mitschwingen lasse. Auch einseitige Verspannungen der Muskulatur sowie Schmerzen im Schulterbereich kämen häufiger vor. Generell könne man bei Parkinson-Erkrankten von einer „allgemeinen Bewegungsarmut“ (Akinese) sprechen, die sich später auch an eingeschränkter Mimik erkennen lasse. „Das Sprechen wird leiser und undeutlicher und auch das Schlucken fällt schwerer und verzögert sich.“ Ebenso lasse die Geschicklichkeit der Hände nach, erkennbar häufig im Schriftbild, außerdem falle das Gehen schwerer, werde schlurfend und kleinschrittiger.

Weitere Symptome könnten, müssten aber nicht (alle) auftreten: „Neben Muskelstarre und den bereits angesprochenen verlangsamten Bewegungen, die sogar bis zur Bewegungslosigkeit führen können, ist eine grundsätzliche Haltungsinstabilität kennzeichnend.“ Auch Muskelzittern (Tremor), insbesondere als rhythmisches Zittern der Hände und Füße, zähle zu den Leitsymptomen der Krankheit.

Geheilt werden könne Parkinson nicht, die Degeneration der Nervenzellen könne bislang weder verhindert noch aufgehalten werden. „Man muss sich also, vorwiegend durch die Einnahme von Dopamin, mit der Behandlung der Symptome zufrieden geben“ Grundsätzlich würden die Behandlungsmöglichkeiten jedoch immer besser und viele Patienten könnten, gerade in den ersten Jahren ein nahezu unbehindertes Leben führen. „Grundsätzlich kann man sagen: Je früher man eine bestehende Parkinson-Krankheit behandelt, desto weniger Einfluss kann sie zu Beginn auf das Leben der Betroffenen nehmen.“

Bei einem normalen Krankheitsverlauf hätten Parkinson-Patienten dank der modernen Therapiemöglichkeiten heute eine Lebenserwartung, die fast an die der Durchschnittsbevölkerung heranreiche. „Neben der medikamentösen Behandlung spielt Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie eine wichtige Rolle, um den Alltag meistern zu können.“ Im Einzelfall könne die Krankheit sehr unterschiedlich verlaufen, auftretende Symptome variierten und machten sich verschieden stark bemerkbar. Eingeteilt würden die Beschwerden in motorische und nicht-motorische Symptome. Eine deutliche Besserung sowohl motorischer als auch nicht-motorischer Beschwerden könne erreicht werden, indem die Parkinson-Medikamente stetig überprüft und angepasst würden. „Jeder kann und muss auch selbst dazu beitragen, sein Befinden und seine Lebensqualität zu verbessern.“

Heinz Herbst, seit vier Jahren Mitglied der Selbsthilfegruppe, außerdem Schmidts Stellvertreter, habe „deutlich an Lebensqualität hinzugewonnen“, nachdem er sich einer aufwendigen und nicht ungefährlichen, aber überaus effektiven Operation unterzogen hatte: „Ich habe im Februar letzten Jahres einen Hirnschrittmacher bekommen.“ Bei der Tiefenhirnstimulation, kurz THS, werde ein Schrittmacher ins Gehirn eingesetzt, der fortan die Dopaminproduktion anrege und die Einnahme eines Großteils der Tabletten, die er vorher hätte einnehmen müssen, überflüssig mache. „Die Dopaminmenge ist manuell von außen regelbar, kann und muss immer wieder neu angepasst werden.“ Herbst hatte die Diagnose Parkinson im Frühjahr 2002 bekommen, in Erscheinung getreten sei die Parkinson-Krankheit bei ihm mit einem Zittern des rechten Armes, das sich wenig später auf das rechte Bein ausgeweitet habe, gefolgt von denselben Symptomen auf der linken Körperhälfte.

„Ein Leben, wie ich es vorher geführt habe, war nicht mehr möglich, auch ein Rollstuhl wurde notwendig.“ Daher ist für ihn noch ein weiterer Aspekt im Zusammenhang mit der Stimulation von enormer Bedeutung: „Nicht nur der Tremor in den Armen hat stark nachgelassen, sondern ich hoffe auch, bald wieder auf den Rollstuhl verzichten zu können, wenn die Medikamenteneinstellungen noch weiter verbessert wurden.“ Wer mehr über die Selbsthilfegruppe erfahren möchte, kann sich mit der Vorsitzenden Marina Schmidt in Verbindung setzen, Telefonnummer 0 42 30 / 94 26 94.