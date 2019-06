Rieke Sahlender von Hörsysteme Ahlers macht die „Hörleistung“am Computer sichtbar. (Christa Neckermann)

Dabei gehen zuerst die hohen Frequenzen wie Vogelzwitschern verloren“, erläutert Jens Ahlers von Ahlers Hör-

systeme in der Bahnhofstraße 115 in Osterholz-Scharmbeck.

Wird eine Hörhilfe angepasst, sollten Hörakustiker und Kunde wie Trainer und Sportler zusammenarbeiten. „Ich vergleiche das gern mit dem Training für einen Marathon. Da laufen die Sportler auch nicht gleich die volle Strecke, sondern fangen mit kürzeren Distanzen an, um die Kondition für die 42 Kilometer zu erlangen. Ähnlich ist es bei der Anpassung eines Hörgeräts. Hören muss geübt werden“, sagt Ahlers.

Hörprobe am PC

Wer sich an den Verlust der hohen Frequenzen über einen längeren Zeitraum gewöhnt hat, stellt nach Anpassung der Hörhilfe auf einmal fest, wie laut und komplex die Umwelt ist. Um seinen Kunden diese Komplexität zu verdeutlichen, lädt Ahlers zu einer Hörprobe der besonderen Art ein: Ein Computerprogramm simuliert eine Alltagssituation in Form eines abendlichen Gesprächs mit Drink zwischen zwei Personen. Deutlich sind die Eiswürfel im Glas und die helle Stimme der Frau zu verstehen. Werden jedoch die hellen Tonlagen vom Computer gedämpft, wie es bei einem Hörverlust der Fall ist, wird das Gespräch abgeschwächt – die Stimme der Frau ist kaum noch wahrnehmbar. „Daher fangen wir bei der Einstellung des Hörsystems nicht mit 100 Prozent der Leistung an, sondern bestenfalls mit 75 Prozent. Dann ist der Kunde gefordert. Er muss sein Hörsystem jeden Tag tragen, denn die Hörnerven müssen wieder an das Erkennen und Identifizieren von Geräuschen gewöhnt werden“, erläutert Ahlers. Nach und nach werde die Leistung gesteigert.

„Wir legen besonderen Wert darauf, uns ausführlich mit dem Betroffenen zu beschäftigen. Wie ist seine Lebenssituation, in welchem Umfeld hört er? Nutzt er technische Geräte wie Smartphones, hat er ein modernes TV-Gerät mit Bluetooth-Anschluss? Nicht jeder Kunde benötigt unbedingt eine Hightech-Hörhilfe. Aber das finden wir in unseren Beratungsgesprächen heraus“, sagt der Fachmann.