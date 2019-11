Jürgen Scharringhausen, Inhaber des Delikatessengeschäfts J.H.G. Scharringhausen, empfiehlt einen Salcheto Rosso di Montepulciano des Jahrgangs 2017 aus der Toskana. Neben einem angenehmen, fruchtig-trockenen Geschmack, der mit einer Vielzahl von Gerichten harmoniert – zum Beispiel mit Braten, Teigwaren, Lachs und Thunfisch – überzeugen Scharringhausen vor allem der biologische Anbau und die zertifizierte Nachhaltigkeit des Weinguts.

Frank Damerow, Leiter des gleichnamigen Edeka-Markts in Aumund, rät zum Barefoot Merlot California. Damerow hat ihn während eines Aufenthalts in Irland entdeckt. „Freunde hatten uns zum Rinderfilet eingeladen. Ich durfte den passenden Wein besorgen; einen Wein, der sowohl zum festlichen Mahl als auch zum gemeinsamen Abend passen sollte. Dieser Wein aus den USA, der sich als sehr fruchtig und rund charakterisieren lässt, war ein Volltreffer“, erinnert sich Damerow – und bietet ihn seither auch in seinem eigenen Markt an.